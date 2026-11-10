Nicușor Dan îi dă dreptate lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, pentru că a refuzat să autorizeze protestul pro-Georgescu organizat de AUR 

Președintele Nicușor Dan i-a dat dreptate primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru decizia de a nu autoriza protestul AUR din 14 noiembrie, organizat în sprijinul lui Călin Georgescu. Șeful statului a explicat că organizatorii unei manifestații trebuie să își asume numărul real de participanți și să existe o corespondență între informațiile din cererea de avizare și mobilizarea anunțată public.

Nicușor Dan a amintit că, în perioada în care a fost primar general al Capitalei, a avizat aproximativ 5.000 de proteste, inclusiv 100 de manifestații împotriva sa. Președintele a precizat însă că au existat și situații în care a respins astfel de solicitări.

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„Cât am fost primar am avizat 5.000 de proteste, inclusiv vreo 100 împotriva mea ca primar. Deci n-am avut o problemă cu chestiunea asta, însă au fost câteva pe care le-am respins. Tot timpul am încercat să găsim situația alternativă. Din ce am văzut în presă, fără să cunosc în detaliu dosarul, pare că Primăria are dreptate în cazul ăsta. Nu poate să vină cineva să spună că vor fi 50 de persoane, să-și asume o manifestație pentru ele și, în același timp, pe toate rețelele sociale să facă o mare mobilizare pentru acest miting. Deci trebuie să existe totuși o corespondență între ce scrie în cerere și care este situația care este așteptată și, bineînțeles, trebuie să existe tot timpul un dialog, pentru că deja avem foarte multe tensiuni în societate”, a declarat Nicușor Dan.

Protestul AUR de pe 14 noiembrie nu a primit avizul Primăriei Capitalei

Într-un mesaj publicat luni la postarea de pe Facebook a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, Primăria Capitalei a explicat de ce nu a autorizat manifestația AUR de sâmbătă, 14 noiembrie, din București.