Nicușor Dan îi dă dreptate lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, pentru că a refuzat să autorizeze protestul pro-Georgescu organizat de AUR 

Președintele Nicușor Dan i-a dat dreptate primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru decizia de a nu autoriza protestul AUR din 14 noiembrie, organizat în sprijinul lui Călin Georgescu. Șeful statului a explicat că organizatorii unei manifestații trebuie să își asume numărul real de participanți și să existe o corespondență între informațiile din cererea de avizare și mobilizarea anunțată public.
Nicușor Dan a amintit că, în perioada în care a fost primar general al Capitalei, a avizat aproximativ 5.000 de proteste, inclusiv 100 de manifestații împotriva sa. Președintele a precizat însă că au existat și situații în care a respins astfel de solicitări.
„Cât am fost primar am avizat 5.000 de proteste, inclusiv vreo 100 împotriva mea ca primar. Deci n-am avut o problemă cu chestiunea asta, însă au fost câteva pe care le-am respins. Tot timpul am încercat să găsim situația alternativă.
Din ce am văzut în presă, fără să cunosc în detaliu dosarul, pare că Primăria are dreptate în cazul ăsta. Nu poate să vină cineva să spună că vor fi 50 de persoane, să-și asume o manifestație pentru ele și, în același timp, pe toate rețelele sociale să facă o mare mobilizare pentru acest miting.
Deci trebuie să existe totuși o corespondență între ce scrie în cerere și care este situația care este așteptată și, bineînțeles, trebuie să existe tot timpul un dialog, pentru că deja avem foarte multe tensiuni în societate”, a declarat Nicușor Dan.
Într-un mesaj publicat luni la postarea de pe Facebook a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, Primăria Capitalei a explicat de ce nu a autorizat manifestația AUR de sâmbătă, 14 noiembrie, din București.
„Avizul a fost respins în baza adresei 190223 transmise pe 6 noiembrie de către conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei. Aceasta a arătat în patru puncte faptul că avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie „poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor”, se arată în mesajul transmis de Primăria Capitalei.