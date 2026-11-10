Nicușor Dan explică de ce a refuzat să aducă AUR la guvernare, în conferința-maraton organizată la Cotroceni. Sursele Gândul au confirmat de ieri că președintele va susține un fel de „discurs către națiune” în care le va explica românilor cele 6 luni de criză politică, de la căderea Guvernului Bolojan până la învestirea Guvernului Niculescu

Președintele Nicușor Dan se pregătește să înceapă conferința-maraton programată marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la care iau parte și jurnaliștii acreditați la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor Gândul, Nicușor Dan va susține un fel de „discurs privind starea națiunii” – eveniment consacrat în Statele Unite ale Americii și adoptat inclusiv de Comisia Europeană – în care va vorbi despre perioada traversată de români între lunile mai 2026, atunci când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, și octombrie 2026, atunci când Luca Niculescu s-a instalat în fruntea noului Executiv cu puteri depline.

De asemenea, surse de la Cotroceni au declarat pentru Gândul că șeful statului își dorește ca, prin această conferință, să răspundă la întrebările din spațiul public și să explice deciziile politice din ultimele șase luni, precum intrarea PSD la guvernare, respectiv ezitările care au marcat perioada de criză.

UPDATE 19:07 – Nicușor Dan apare în fața jurnaliștilor.

UPDATE 19:00 – Organizatorii anunță că evenimentul va începe la ora 19:05.

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Nicușor Dan a anunțat conferința-maraton cu doar 24 de ore înainte

Președintele a anunțat public conferința de presă cu 24 de ore înainte. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficială de Facebook. Videoclipul vine însoțit și de un mesaj în care Nicușor Dan îi invită pe români să urmărească declarațiile sale de la Palatul Cotroceni.

„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a scris președintele pe pagina personală de Facebook, cu mai puțin de 24 de ore înainte de ora la care este programată evenimentul.