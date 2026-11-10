Nicușor Dan condamnă AUR pentru relația cu Călin Georgescu și ironizează numele fostului prezidențiabil: „Îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică”

Președintele Nicușor Dan organizează marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni, o conferință-maraton la care iau parte jurnaliști ale tuturor publicațiilor din România. Șeful statului și-a propus să răspundă, inițial, la patru întrebări – despre situația finaciara, despre motivele pentru care nu a adus AUR la guvernare, despre anticipate și despre iluzia puterii parlamentare PNL-USR – după care să dialogheze cu jurnaliștii. Când a ajuns la cea de-a doua întrebare de pe listă, Nicușor Dan a făcut aluzie și la susținerea pe care partidul condus de George Simion a afișat-o față de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Președintele s-a referit la acesta cu apelativul „un anume Georgescu”, despre care a afirmat că „a zis că scutul de la Deveselu este o rușine diplomatică” și că „a zis că baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia”.

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„Cum vrei să aduci trupe americane și NATO în România, când ai la guvernare un partid care spune că baza la care vrei tu să aduci e făcută pentru a ataca Rusia”

„O să vă dau câteva exemple de raportare a AUR la diferiți parteneri. Statele Unite și NATO. Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui în Visa Waiver?

Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia? Cum vrei să aduci trupe americane și NATO în România, când ai la guvernare un partid care spune că baza la care vrei tu să aduci e făcută pentru a ataca Rusia”, a declarat Nicușor Dan.