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Petrotel-Lukoil se pregătește să reia producția, după 13 luni de la suspendarea activității. Primul transport de țiței, așteptat în Portul Constanța

Petrotel-Lukoil se pregătește să reia producția, după 13 luni de la suspendarea activității. Primul transport de țiței, așteptat în Portul Constanța
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Rafinăria Petrotel Lukoil se pregătește să reia activitatea, după aproape 13 luni de la suspendarea activității. Compania a contractat un transport de țiței din Kazahstan, care ar urma să ajungă în Portul Constanța la jumătatea lunii noiembrie. Petrotel este a treia cea mai mare rafinărie din România, cu o cotă de piață de 20%. Unitatea, aflată sub supravegherea statului, a fost cumpărată de Lukoil în 1998.

Petrotel-Lukoil înregistrează datorii de peste 1,5 miliarde de lei, admise de instanță. Creanțele au fost publicate marți în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Insolvența a fost considerată singura soluție pentru protejarea activelor rafinăriei, păstrarea angajaților și identificarea unei variante de reluare a producției fără încălcarea sancțiunilor internaționale. Totodată, Guvernul a prelungit cu 3 luni, până la 1 februarie 2027, starea de criză de pe piața țițeiului și a carburanților. Măsurile existente, inclusiv reducerea accizei la motorina standard, rămân în vigoare, arată Mediafax.

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Petrotel-Lukoil se pregătește să reia activitatea, după verificarea instalațiilor. Un transport de țiței este așteptat să ajungă în Portul Constanța până la 20 noiembrie. Informațiile arată că urmează coordonarea cu Oil Terminal și CONPET pentru livrarea combustibilului la rafinărie. CET-ul a fost pornit, iar instalațiile rafinăriei au fost verificate și recalibrate.

„Timp de o lună, colegii noștri au lucrat la pregătirea instalațiilor și la toate verificările care țin de această etapă. Astăzi, rafinăria este pregătită să înceapă procesul de repornire. CET Petrotel a fost deja pornită, iar din punct de vedere tehnic este important ca următoarele etape să poată continua înainte de venirea înghețului”, a declarat Dan Dănulescu.

Petrotel mizează pe dialog cu Ministerul Energiei, Oil Terminal și CONPET pentru asigurarea transportului de țiței către rafinărie și continuarea procesului de repornire. Totodată, compania a transmis Ministerului Energiei toate informațiile privind starea rafinăriei și pregătirea repornirii.

„Avem încredere în echipa Ministerului Energiei și în conducerile CONPET și Oil Terminal. Suntem convinși că toate instituțiile și companiile implicate înțeleg importanța acestui moment și că, prin cooperare, pot fi stabilite soluțiile operaționale necesare pentru ca țițeiul să ajungă la rafinărie și procesul de repornire să poată continua”, a afirmat inginerul-șef al Petrotel.

Inginer-șef al Petrotel: „Ne dorim să găsim împreună soluția care să permită continuarea în siguranță a procesului de repornire”

Petrotel dorește ca discuțiile tehnice cu autoritățile și operatorii implicați să fie aprofundate. Compania urmărește coordonarea transportului de țiței cu procedurile de descărcare și livrare la rafinărie, cu respectarea legii. Se dorește ca dialogul să aibă o manieră constructivă, pentru clarificarea tuturor detaliilor operaționale.

„Am transmis și am descris deja Ministerului Energiei informațiile privind situația tehnică a rafinăriei și pregătirea pentru relansare. Rămânem disponibili să completăm aceste informații ori de câte ori va fi necesar. Credem că o discuție mai aprofundată, la nivel tehnic și operațional, ar fi utilă pentru ca toate părțile implicate să aibă aceeași imagine asupra calendarului și a pașilor care trebuie parcurși.

Nu dorim să punem presiune asupra partenerilor instituționali și înțelegem responsabilitatea fiecărei companii implicate. În același timp, perioada următoare este importantă pentru rafinărie. Ne dorim să găsim împreună soluția care să permită continuarea în siguranță a procesului de repornire”, a explicat Dan Dănulescu.

De asemenea, CET Petrotel a fost repornită pentru a asigura energia necesară rafinăriei. Fără alimentarea cu țiței, pregătirile nu pot continua, iar instalațiile riscă să reintre în conservare. Compania a reluat și colaborarea cu furnizorii și subcontractorii. În cazul unei noi amânări, și firmele partenere ar putea fi afectate.

Conducerea Petrotel susține că repornirea rafinăriei ar reduce dependența de importuri și ar consolida securitatea energetică. Reluarea producției ar ajuta și la păstrarea locurilor de muncă și reorganizarea companiei, aflată în insolvență din august.

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