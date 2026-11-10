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Dan Dungaciu critică Președinția că girează un forum anti-american: „Evenimentul principal este lansarea cărții despre înfrângerea trumpismului”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu critică Președinția că girează un forum anti-american: „Evenimentul principal este lansarea cărții despre înfrângerea trumpismului”
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Dan Dungaciu critică decizia Administrației Prezidențiale de a gira, prin prezență, venirea fostului premier al Belgiei, Guy Verhofstadt, la București. Sociologul spune că este o decizie care contravine efortului de apropiere de administrația Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„E aproape o sfidare la adresa noastră”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu spune că ceea ce face Nicușor Dan este o sfidare la adresa cetățenilor. Acesta remarcă discrepanța dintre discursul pro-occidental și deciziile anti-americane. El spune că Președinția a plătit lunar peste jumătate de milion de dolari pentru a se apropia de administrația Trump, iar girează venirea la București a principalului „adversar” al Americii.

„E aproape o sfidare la adresa noastră, ca cetățeni. Președintele României patronează și girează un eveniment care pivotează în jurul unui personaj, Guy Verhofstadt, care a fost vârful de lance al federalismului european și un anti-american. Evenimentul principal al acestui forum este lansarea cărții despre înfrângerea trumpismului. Deci tu ai vorbit cu numărul doi de la Pentagon, să vină americanii, ai plătit jumătate de milion de dolari pe lună, ca să te apropii de Trump, ai scris în toate site-urile asociate cu administrația de la Washington… Și acum girezi un eveniment în care cel mai mare inamic public, ca să zic așa, al lui Trump și al Americii își lansează la București cartea.”, explică analistul. 

Guy Verhofstadt lansează la București cartea „Înfrângerea Trumpismului”

Fostul premier al Belgiei, Guy Verhofstadt, participă la EUROSFAT 2026, unde își lansează un volum dedicat criticii trumpismului. Evenimentul are loc pe 12-13 noiembrie și va conține mai multe paneluri de discuții. Vor fi prezenți atât invitați naționali, cât și invitați internaționali. Cartea fostului premier al Belgiei aduce în discuție relația dintre mișcarea politică MAGA și viitorul democrației. Verhofstadt, fost lider al grupului liberal ALDE din Parlamentul European, este un susținător al integrării europene și un critic al mișcărilor suveraniste-conservatoare.

Guy Verhofstadt, un „anti-american

Sociologul amintește un episod în care Guy Verhofstadt, fost premier al Belgiei, ar fi blocat deciziile NATO privind invazia americană din Irak. Acesta spune că Verhofstadt este unul dintre marii adversari ai Americii și ai NATO.

„Eu vă spun că e anti-american, că e înainte de mandatul lui Trump. În 2003, când a fost invazia americană în Irak, a reușit să blocheze pentru o perioadă deciziile NATO care vizau un soi de securizare a spațiului turc. Apropo de războiul din Irak, el a blocat pur și simplu, că NATO nu trebuie să se bage. S-a dus în Franța, s-a dus la Germania și au zis: trebuie să blocăm. Deci el a fost un adversar al NATO, un adversar al Americii.”, precizează Dungaciu. 

Ce s-a întâmplat în 2003?

Declarația lui Dungaciu face referire la disputa diplomatică din februarie 2003, înaintea invaziei Irakului. În acel moment, Belgia, Franța și Germania s-au opus solicitării SUA ca NATO să înceapă pregătirile pentru apărarea Turciei, în cazul unui atac irakian. Guy Verhofstadt, fost premier al Belgiei, a susținut că măsurile defensive nu trebuie să transforme NATO într-un participant la război. După mai multe zile de negocieri, pe 19 februarie 2003, NATO aprobase desfășurarea unor avioane de supraveghere și a unui sistem antirachetă Patriot.

Comentarii 1
  • Mircea Cristi

    Stimate Dan Dungaciu, SUA nu inseamna Trump, dovada faptul ca republicanii lui Trump au pierdut alegerile tocmai din cauza lui Trump. Trump a făcut foarte mult rau omenirii dar asta nu condamnați întreaga America. Trump a girat răpirea președintelui Venezuelean si atacarea Iranului.

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