Incendiu la subsolul unui hotel din Sectorul 1. Pompierii au evacuat oamenii din clădire după ce un panou electric a început să scoată fum

Pompierii intervin, marți seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un panou electric din subsolul unui hotel de pe strada Știrbei Vodă din Capitală. Pompierii au intervenit de urgență, iar pentru siguranță au fost evacuate atât persoanele aflate la parter, cât și autoturismele din parcarea subterană.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu pe strada Ştirbei Vodă, la un imobil cu destinaţie de hotel. La sosirea primelor echipaje de intervenţie au fost constatate degajări de fum, fără flacără, la nivelul unui panou electric aflat la subsolul hotelului”, anunţă, marţi seară, ISU Bucureşti-Ilfov.

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Potrivit ISU B-IF, la sosirea primelor echipaje, salvatorii au constatat că un panou electric amplasat la subsol degaja fum, însă nu au fost observate flăcări. Pentru a preveni orice pericol, pompierii au dispus evacuarea persoanelor aflate la parterul hotelului și scoaterea autoturismelor din parcarea subterană.

„La sosirea primelor echipaje de intervenție au fost constatate degajări de fum, fără flacără, la nivelul unui panou electric aflat la subsolul hotelului. Au fost evacuate preventiv persoanele de la parterul hotelului și autoturismele de la subsolul acestuia. Ca urmare a intervenției nu au fost victime”.

Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, degajările de fum s-au redus semnificativ.