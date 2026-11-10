Prima pagină » Știri externe » Planul postbelic pentru Europa, discutat la Abu Dhabi înaintea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA și aliații europeni au decis să reconfigureze securitatea pe continent pentru a preveni un nou război declanșat de ruși

Planul postbelic pentru Europa, discutat la Abu Dhabi înaintea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA și aliații europeni au decis să reconfigureze securitatea pe continent pentru a preveni un nou război declanșat de ruși

Planul postbelic pentru Europa, discutat la Abu Dhabi înaintea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA și aliații europeni au decis să reconfigureze securitatea pe continent pentru a preveni un nou război declanșat de ruși
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Înaintea întâlnirii delegațiilor Ucrainei și Rusiei la Abu Dhabi, aliații europeni și Statele Unite au convenit să reevalueze și să modifice structurile de securitate din Europa după încheierea războiului, cu scopul de a preveni izbucnirea unui nou război și de a reduce riscurile de escaladare diplomatică și militară cu Rusia, scrie Politico.

Înainte de întâlnirea dintre echipele de negociatori ai Ucrainei și Rusiei, au avut loc discuții la care au participat reprezentanți ai Franței, Germaniei, Marii Britanii și ai instituțiilor UE, dar și echipele SUA și Ucrainei.

Potrivit declarațiilor trimisului special al SUA, Steve Witkoff, dar și a reprezentantului Consiliului European, atât Ucraina cât și țările europene au fost de acord că este „esențial” să se abordeze „preocupările de securitate postbelice” și să se reducă „riscul de conflict” în regiune.

„Obiectivul comun este de a dezvolta un cadru de securitate practic și care să se consolideze reciproc, care să consolideze securitatea pe termen lung a Ucrainei și să consolideze încrederea necesară pentru a ajunge la o soluționare negociată”, se arată în cele două declarații. „Pe lângă accentul pus pe o pace durabilă, discuția a acoperit modul în care se pot consolida instituțiile și acordurile de securitate europene existente după încheierea războiului din Ucraina”.

Subiectul viitoarei arhitecturi de securitate a Europei este extrem de sensibil pentru guvernele europene, care se tem că președintele Donald Trump s-ar putea pregăti să reducă radical sprijinul SUA pentru securitatea din regiunea lor, după ani de zile în care a criticat aliații NATO.

În același timp, Rusia a cerut un cuvânt de spus în ceea ce privește reducerea eforturilor NATO în Europa și a insistat în repetate rânduri că Ucraina nu ar trebui să facă parte din alianță.

Discuțiile de la Abu Dhabi marchează prima dată în nouă luni când negociatorii din Ucraina și Rusia s-au întâlnit cu reprezentanți ai SUA pentru negocieri trilaterale de pace. Emisarii lui Trump, Jared Kushner și Witkoff, care conduc delegația americană, au făcut demersurile necesare pentru a include și nevoile de securitate ale Europei, dar și pentru a obține pentru europeni un loc la masa negocierilor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂPremierul Slovaciei îl acuză pe Friedrich Merz de „șantaj”, după ce acesta a condiționat viitorul buget al UE de sprijinul financiar pentru Ucraina. Cum a reacționat premierul Ungariei în fața declarațiilor cancelarului german
18:06
Premierul Slovaciei îl acuză pe Friedrich Merz de „șantaj”, după ce acesta a condiționat viitorul buget al UE de sprijinul financiar pentru Ucraina. Cum a reacționat premierul Ungariei în fața declarațiilor cancelarului german
PROTESTFranța, din nou în stradă. Mobilizare masivă a elevilor, studenților și sindicatelor împotriva măsurilor guvernului de creștere a salariului minim cu doar 1,6%: „Vom ieși în stradă în fiecare săptămână”
17:46
Franța, din nou în stradă. Mobilizare masivă a elevilor, studenților și sindicatelor împotriva măsurilor guvernului de creștere a salariului minim cu doar 1,6%: „Vom ieși în stradă în fiecare săptămână”
NEGOCIERISecretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, spune că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”. Ce se știe până acum despre cele patru ore și jumătate de negocieri
17:00
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, spune că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”. Ce se știe până acum despre cele patru ore și jumătate de negocieri
CONTROVERSĂȘeful Pentagonului, în defensivă după ce un republican din Congres a demarat procesul de destituire a acestuia. Pete Hegseth acuză un „proces-spectacol și o cascadorie politică”
16:56
Șeful Pentagonului, în defensivă după ce un republican din Congres a demarat procesul de destituire a acestuia. Pete Hegseth acuză un „proces-spectacol și o cascadorie politică”
FLASH NEWSZi de doliu național în Bulgaria, după tragedia care a avut loc pe autostrada Trakia. Premierul Rumen Radev anunță ajutoare financiare pentru familiile victimelor. Ce detalii oferă autoritățile de la Sofia despre răniți
16:39
Zi de doliu național în Bulgaria, după tragedia care a avut loc pe autostrada Trakia. Premierul Rumen Radev anunță ajutoare financiare pentru familiile victimelor. Ce detalii oferă autoritățile de la Sofia despre răniți
FLASH NEWSConvoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în orașul Varna de susținătorii partidului pro-rus „Renașterea”. Protestatarii o consideră pe șefa Comisiei Europene un „sol al războiului”
16:10
Convoiul Ursulei von der Leyen a fost atacat cu ouă în orașul Varna de susținătorii partidului pro-rus „Renașterea”. Protestatarii o consideră pe șefa Comisiei Europene un „sol al războiului”
Mediafax
„Fără nicio problemă!” Peiu: AUR, gata să răstoarne Guvernul Niculescu
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Propunere-surpriză din PSD pentru șefia Curții de Conturi. PNL și USR acuză o nouă alianță PSD-AUR
Mediafax
TRAGEDIE în Bulgaria! Accidente în lanț pe autostradă, un român printre RĂNIȚI
Click
Alexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Faceți cunoștință cu Puiul Iadului, un dinozaur cu o dietă surprinzătoare
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
CONTROVERSĂDominic Fritz încearcă să-și recupereze scaunul de primar. Cere anularea ordinului de prefect prin care a fost destituit și vrea să îi fie aplicată întreaga lege ANI
18:41
Dominic Fritz încearcă să-și recupereze scaunul de primar. Cere anularea ordinului de prefect prin care a fost destituit și vrea să îi fie aplicată întreaga lege ANI
NEWS ALERTIncendiu la subsolul unui hotel din Sectorul 1. Pompierii au evacuat oamenii din clădire după ce un panou electric a început să scoată fum
18:33
Incendiu la subsolul unui hotel din Sectorul 1. Pompierii au evacuat oamenii din clădire după ce un panou electric a început să scoată fum
LIVENicușor Dan explică de ce a refuzat să aducă AUR la guvernare, în conferința-maraton organizată la Cotroceni. Sursele Gândul au confirmat de ieri că președintele va susține un fel de „discurs către națiune” în care le va explica românilor cele 6 luni de criză politică, de la căderea Guvernului Bolojan până la învestirea Guvernului Niculescu
18:23
Nicușor Dan explică de ce a refuzat să aducă AUR la guvernare, în conferința-maraton organizată la Cotroceni. Sursele Gândul au confirmat de ieri că președintele va susține un fel de „discurs către națiune” în care le va explica românilor cele 6 luni de criză politică, de la căderea Guvernului Bolojan până la învestirea Guvernului Niculescu
ULTIMA ORĂA 43-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil se află în fața Arestului Central și scandează: „Ați arestat un om nevinovat!”
18:18
A 43-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii fostului prezidențiabil se află în fața Arestului Central și scandează: „Ați arestat un om nevinovat!”
ULTIMA ORĂDronă detectată la 25 de kilometri de Sulina. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
17:59
Dronă detectată la 25 de kilometri de Sulina. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol
FLASH NEWSPremierul Luca Niculescu a numit șefi interimari la cinci instituții din subordinea Guvernului. Cine urmează să ocupe funcțiile
17:59
Premierul Luca Niculescu a numit șefi interimari la cinci instituții din subordinea Guvernului. Cine urmează să ocupe funcțiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe