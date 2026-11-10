Planul postbelic pentru Europa, discutat la Abu Dhabi înaintea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA și aliații europeni au decis să reconfigureze securitatea pe continent pentru a preveni un nou război declanșat de ruși

Înaintea întâlnirii delegațiilor Ucrainei și Rusiei la Abu Dhabi, aliații europeni și Statele Unite au convenit să reevalueze și să modifice structurile de securitate din Europa după încheierea războiului, cu scopul de a preveni izbucnirea unui nou război și de a reduce riscurile de escaladare diplomatică și militară cu Rusia, scrie Politico.

Înainte de întâlnirea dintre echipele de negociatori ai Ucrainei și Rusiei, au avut loc discuții la care au participat reprezentanți ai Franței, Germaniei, Marii Britanii și ai instituțiilor UE, dar și echipele SUA și Ucrainei.

Potrivit declarațiilor trimisului special al SUA, Steve Witkoff, dar și a reprezentantului Consiliului European, atât Ucraina cât și țările europene au fost de acord că este „esențial” să se abordeze „preocupările de securitate postbelice” și să se reducă „riscul de conflict” în regiune.

„Obiectivul comun este de a dezvolta un cadru de securitate practic și care să se consolideze reciproc, care să consolideze securitatea pe termen lung a Ucrainei și să consolideze încrederea necesară pentru a ajunge la o soluționare negociată”, se arată în cele două declarații. „Pe lângă accentul pus pe o pace durabilă, discuția a acoperit modul în care se pot consolida instituțiile și acordurile de securitate europene existente după încheierea războiului din Ucraina”.

Subiectul viitoarei arhitecturi de securitate a Europei este extrem de sensibil pentru guvernele europene, care se tem că președintele Donald Trump s-ar putea pregăti să reducă radical sprijinul SUA pentru securitatea din regiunea lor, după ani de zile în care a criticat aliații NATO.

În același timp, Rusia a cerut un cuvânt de spus în ceea ce privește reducerea eforturilor NATO în Europa și a insistat în repetate rânduri că Ucraina nu ar trebui să facă parte din alianță.

Discuțiile de la Abu Dhabi marchează prima dată în nouă luni când negociatorii din Ucraina și Rusia s-au întâlnit cu reprezentanți ai SUA pentru negocieri trilaterale de pace. Emisarii lui Trump, Jared Kushner și Witkoff, care conduc delegația americană, au făcut demersurile necesare pentru a include și nevoile de securitate ale Europei, dar și pentru a obține pentru europeni un loc la masa negocierilor.