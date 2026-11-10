De ce a refuzat Nicușor Dan ideea anticipatelor: „Să facem un exercițiu de imaginație” / „Mai avem 4-5 luni cu un Guvern demis, iar partidele se vor înjura în mod abitir” / „O țară care se împrumută cu 150 de miliarde de lei pe an” / „Care credeți că ar fi fost răspunsul investitorilor?”

Președintele Nicușor Dan a anunțat în cadrul conferinței-maraton din această seară de la Palatul Cotroceni că alegerile anticipate ar fi avut consecințe economice grave pentru România și ar fi afectat încrederea investitorilor în capacitatea statului de a-și îndeplini obligațiile financiare. Șeful statului a explicat că un Guvern demis, cu încă patru-cinci luni de instabiliate politică și campanie electorală, ar fi transmis un semnal negativ agențiilor de rating și piețelor financiare.

Pentru a-și susține argumentul, Nicușor Dan a prezentat scenariul unui analist al unei agenții de rating care trebuie să evalueze riscul investițiilor într-o țară cu instabilitate politică, un Guvern demis și incertitudine privind viitoarea guvernare.

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Nicușor Dan a explicat, printr-un exercițiu de imaginație, cum ar fi evaluat un analist al unei agenții de rating riscurile investițiilor în România, în condițiile unei crize politice prelungite.

„Răspunsul e mult mai scurt, se bazează pe tot ce am spus mai devreme. Din nou, ce face o agenție de rating și-n asta-și joacă credibilitatea? Este să îi spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară. Să facem un exercițiu de imaginație: să spunem că sunt un analist la o agenție de rating și avem o țară care mai are 4-5 luni cu un Guvern demis, care în timpul ăsta va avea o campanie electorală în care, în mod legitim, partidele se vor înjura în mod abitir. În care mai avem un partid care are 40% în sondaje și care s-a certat cu toată lumea, intern, extern, Occident, investitori, parteneri de securitate, bănci ș.a.m.d. Țara asta se împrumută cu 150 de miliarde de lei pe an, în care 60 de miliarde sunt dobânzi, și tu, analist de investiții, trebuie să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă, respectiv în datoria suverană, sau să se orienteze în altă parte în lumea largă. Care credeți că ar fi fost răspunsul pe care l-au și sugerat în evaluările pe care le-au făcut?”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a anunțat conferința-maraton cu doar 24 de ore înainte

Președintele a anunțat public conferința de presă cu 24 de ore înainte. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa oficială de Facebook. Videoclipul vine însoțit și de un mesaj în care Nicușor Dan îi invită pe români să urmărească declarațiile sale de la Palatul Cotroceni.