Nicușor Dan anunță că va face referendumul în justiție. A avansat și un termen

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va face, până la urmă, referendumul de justiție și a avansat și un btermen: circa o lună din acest moment. Declarațiile au fost făcute într-un interviu la Europa FM.

„Acum, de la momentul în care l-am anunțat ne-am apucat de structura informatică, nu cred că mai departe de o lună din momentul ăsta (se va face referendumul – n. red.

Parchetul este numai o parte din, ca să spun așa, lumea justiției. Parchetul se ocupă de cercetarea penală a presupuselor infracțiuni. Pe când avem o componentă de judecători în sfera penală, avem o componentă de judecători în sfera civilă și de raporturi între judecători.

Dacă v-ați uitat la ce s-a discutat în spațiul public, problemele semnalate sunt mai degrabă în zona de judecători decât în zona de procurori. Dacă conducerile instanțelor acționează discreționar, dacă se schimbă completurile în mod nelegal”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan vrea referendum în rândul magistraților după filmul Recorder

Președintele a comunicat organizarea unui referendum în rândul magistraților, programat inițial pentru luna ianuarie. În situația unui rezultat nefavorabil, Nicușor Dan a declarat că CSM ar urma „să se retragă imediat”.

Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să se retragă de îndată dacă magistrații vor considera că instituția nu servește interesul public, a anunțat duminică președintele Nicușor Dan.

Acesta a propus organizarea unui referendum în rândul magistraților, în luna ianuarie, după ce a observat că, din cele aproximativ 2.000 de pagini de mesaje primite recent, cele mai multe conțineau sesizări referitoare la instituțiile care coordonează sistemul judiciar.

