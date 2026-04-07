Președintele Nicușor Dan a venit marți, la Timișoara, cu explicații despre întârzierea unor decizii importante: numirea șefilor parchetelor, organizarea referendumului pe justiție și desemnarea conducerii serviciilor de informații. În unele cazuri, blocajele nu țin de el, a explicat șeful statului

„Nu am primit propunerile oficiale”

Întrebat despre numirile din marile parchete, șeful statului a spus că nu are încă pe masă documentele necesare.

„Pentru procurori, aștept să primesc de la ministrul Justiției. În momentul de față, nu am primit oficial propunerile pentru niciuna din cele 8 funcții care au fost scoase la concurs”, a declarat șeful statului.

Președintele spune că va analiza rapid propunerile imediat ce acestea vor ajunge la Cotroceni.

Pe tema referendumului din justiție, Nicușor Dan a explicat că lucrurile sunt avansate, dar depind de un detaliu tehnic important.

„Este aproape gata sistemul informatic de care vom avea nevoie pentru a-l organiza”, a spus acesta.

Lansarea consultării ține, în acest moment, de finalizarea infrastructurii necesare.

Șefii serviciilor, fără termen clar

În ceea ce privește conducerea serviciilor de informații, președintele a evitat să ofere un calendar concret. Răspunsul a fost scurt: „La momentul potrivit”.

Șeful statului a respins ideea că toate aceste situații ar reprezenta întârzieri.

„Cuvântul ‘întârziere’ nu se potrivește la două dintre ele. […] Pe cea de-a treia, într-adevăr, sunt întârzieri generate de contextul intern”, a declarat președintele.

Ce nume se vehiculau la începutul anului pentru șefia Serviciilor

La începutul anului, președinte declara că își dorește, în aceste funcții, „oameni de maturitate umană profesională care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.

Președintele a mai avut o tentativă de a numi șefii SRI și SIE. Presa a consemnat numele avocatului Gabriel Zbârcea pentru SRI și al diplomatului Marius Lazurca pentru SIE, neinfirmate de Palatul Cotroceni.

