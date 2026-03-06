Referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are suport legal și nici constituțional, afirmă judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în cadrul emisiunii Of The Record de la Mediafax.

Nicușor Dan, contestat: „E așa o formă de a ține sub tensiune un sistem”

Claudiu Drăgușin a declarat vineri că nu va participa la referendumul anunțat de șeful statului.

„Chestiunea cu referendumul trebuie analizată pe multiple paliere. O dată că nu are niciun suport legal, constituțional, cu atât mai puțin. Pe de altă parte e (…) așa o formă de a ține sub tensiune un sistem. Nu-mi dau seama din ce motive. Poate domnul președinte e interesat să știe exact care e atmosfera în instanțe. Dar dacă vrea să știe care e atmosfera în instanțe, noi am pus la dispoziție două măsurători. Unul făcut de noi, de CSM, după Recorder (…) pentru că am vrut să întrebăm colegii dacă într-adevăr e un asemenea fenomen, dacă există oameni scoși din completul de judecată fără acord, dacă se întâmplă lucrurile de tipul ăsta. Noi am făcut o consultare, au răspuns vreo 2.700, cred, de judecători și fenomenul ăsta a fost infirmat. A fost un singur coleg sub anonimat care a spus că a fost mutat de pe complet și că percepția domniei tale ar fi fost în legătură cu prescripția. Dar un coleg din 2.500… Noi am pus datele astea la dispoziție a domnului președinte și am mai pus niște măsurători europene din martie, înainte de începerea întregului discurs cu pensiile și așa mai departe. O măsurătoare europeană făcută pe, cred că, 1.600 de judecători. Atât au răspuns din România, dar am fost a treia țară ca număr de judecători din Europa și acolo la fel sunt tratate toate aspectele de la CSM-ul abuziv, la președintele de instanță care-și impune soluții. Și acolo sunt măsurătorile făcute, sunt declarațiile colegilor noștri, dacă s-au simțit vreodată presați de CSM sau de președintele instanței”, afirmă Drăgușin.

„Colegii din instanță sunt liberi să facă ce vor”

Judecătorul spune că nu știe ce decizie vor lua ceilalți magistrați, însă poziția sa personală este clară: nu va răspunde la întrebările referendumului.

„Colegii din instanță sunt liberi să facă ce vor, dar aș vrea să vă spun, să vă dezvălui răspunsul unui coleg de la unul din bilanțuri, chiar de zilele trecute am fost la un bilanț și spunea că o să răspundă la întrebările pentru referendum, la fel cum a răspuns un președinte la solicitarea de retrimiterea legii pensiilor înapoi în Parlament”.

Potrivit lui Drăgușin, în cazul în care sunt colegi nemulțumiți de activitatea CSM, există o procedură de revocare a membrilor CSM, cu mecanisme instituționale.

„Dacă e îngrijorat sau curios de starea de lucruri din instanțe, noi putem să colaborăm, poate să discute cu CSM-ul, poate să vină la masă, îi putem trimite măsurătorile, adică există modalități prin care poate să își dea seama”, spune Drăgușin despre Dan.

