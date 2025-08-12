Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski: „Am acceptat INVITAȚIA președintelui Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă”

Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. De asemenea, șeful statului român a anunțat că va vizita Kiev-ul în toamnă, la invitația președintelui ucrainean.

„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Volodimir Zelenski.

I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace justă și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile comise zilnic de Rusia să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Trebuie să se ajungă la pace, cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei. Am acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă.”, a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

