Liderii statelor din cadrul Uniunii Europene au formulat condiții clare adresate președintelui SUA, Donald Trump, înaintea summitului cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, condiționând lansarea negocierilor de instituirea unui armistițiu în Ucraina și insistând asupra protejării intereselor Europei, pe fondul temerilor privind reconfigurarea arhitecturii de securitate din cauza reducerii angajamentelor Washingtonului.

”Salutăm eforturile președintelui Trump în sensul opririi războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de obținere a unei păci corecte, durabile și a securității Ucrainei”, își încep liderii statelor UE, cu excepția Ungariei, Declarația comună.

Liderii europeni reiau poziția stabilită în ultimii ani, referitoare la ”o pace durabilă” care să respecte ”Dreptul internațional”, inclusiv principiile ”independenței” Ucrainei, a ”suveranității și integrității teritoriale”.

Cu toate că insistă asupra principiului că ”frontierele internaționale nu trebuie modificate cu forța”, liderii europeni par să își flexibilizeze poziția, acceptând ideea ”negocierilor” cu Rusia, dar condiționându-le de ”un armistițiu” sau măcar de ”reducerea ostilităților”.

Europenii se tem de reconfigurarea arhitecturii de securitate

Deși insistă asupra ideii că Ucraina trebuie să își decidă singură viitorul, europenii par să fie preocupați de o potențială modificare a sferelor de influență prin negocierile dintre Rusia și Statele Unite.

”Războiul de agresiune al Rusiei contra Ucrainei are implicații mai ample asupra securității europene și internaționale. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei”, subliniază statele UE, părând să transmită un avertisment Washingtonului și Moscovei asupra protejării propriilor obiective.

Liderii UE continuă să perceapă Ucraina ca fiind un avanpost în arhitectura de securitate a Europei. În subsidiar, sunt resimțite tensiunile dintre capitalele europene și Washington referitor la angajamentele americane în materie de apărare. Astfel, europenii avertizează că vor continua să furnizeze asistență, inclusiv ”militară”, Ucrainei, pentru a se apăra de Rusia și cer ”garanții de securitate” care să țină cont de ”interesele” strategice ale tuturor țărilor UE.

Mesajul țărilor europene reflectă în primul rând încercarea de a-l convinge pe Trump să respecte angajamentele transatlantice, iar, în plan secund, frustrarea față de absența de la negocierile directe și față de refuzul Washingtonului de a continua presiunile asupra Kremlinului.

