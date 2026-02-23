Frații Dani și Nando Mocanu jubilează pe Facebook după ce DIICOT Pitești, prin arestarea martorului-acuzator, le dă muniție pentru recursul în casație. Ce spune avocatul victimelor

Procurorul șef al Serviciului Teritorial DIICOT Pitești, Antonia Diaconu, și-a depus candidatura pentru funcția de șef al DIICOT central, după care a ieșit acum în față cu o captură de droguri considerată a fi de mare succes. Este vorba de trei inculpați, prinși în flagrant în timp ce vindeau 3 kg substanță cristalină 2CMC, iar în urma perchezițiilor s-au descoperit peste două kilograme cocaină, 70 grame 2CMC și 26 comprimate de ecstasy, dar și alte 10 kg droguri de mare risc îngropate de cei reținuți și, ulterior, arestați.

Gândul a aflat că unul din cei trei bărbați arestați de DIICOT Pitești este nimeni altul decât Irinel Chiriță, fost prieten al fraților Mocanu, dar care a depus mărturie în dosarul în care Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii și ordinii publice în urma conflictului violent din august 2022, iar fratele lui, Nando Mocanu a primit o pedeapsă de 7 ani închisoare în același dosar.

Mărturia lui Chiriță a atârnat greu în defavoarea fraților Mocanu. Dani și Nando Mocanu se află în Italia, iar, în timpul demersurilor de extrădare neîncheiate, cei doi au făcut recurs în casație la ICCJ prin care solicită anularea condamnării. ICCJ urmează să judece recursul după ce l-a declarat admisibil.

Amenințarea voalată la adresa victimelor din dosarul privind tentativa de omor

Prin arestarea făcută sub bagheta candidatei la șefia DIICOT central, Antonia Diaconu, frații Mocanu sunt favorizați acum pentru că pot veni cu argumente noi în fața ICCJ. Dovadă că astrele s-au aliniat în favoarea lor, unul dintre condamnații fugari a jubilat pe contul de Facebook.

Două postări ale lui Ionuț Nando Mocanu, făcute după arestarea lui Irinel Chiriță, sunt extrem de interesante:

“Primul martor mincinos căzut. Vom vedea ce va face Dumnezeu și cu ceilalți. Nu râd, nu sărbătoresc. Dar nici nu uit. Cine a mers pe minciună să nu se mire când totul se întoarce împotrivă.

Fiecare faptă are plată. Nu mă bucur. Dar nici rău nu îmi pare. Când alegi să declari lucruri neadevărate, trebuie să fii pregătit pentru momentul în care roata se întoarce. Timpul le arată pe toate.

Rău faci, rău primești. Dumnezeu nu doarme!”

„În urmă cu ceva vreme Irinel cerea bani pe holurile tribunalului ca să declare adevărul în dosarul în care am fost implicat eu și Dany, iar el era martor. A ales să declare minciuni împotriva noastră. Irinel Chiriță a distrus copiii din Pitești, Mioveni, Ștefănești. Râdea și ne înjură copiii când ne-a arestat. Roata se întoarce. Dumnezeu nu doarme, el face dreptate. Voi ce credeți? Urmează Pletosu , Damani, Driverul și Vali Țăranu????”

Cornel Pletosu este una dintre cele două victime din dosarul în care frații Mocanu au fost arestați, Driverul din postarea lui Nando Mocanu este a doua victimă din dosar.

Pletosu a avut 60 de zile de spitalizare în urma loviturilor primite în cap cu o rangă. Cealaltă victimă, Gheorghe Enache, zis Driverul, a primit pentru rănile suferite șase zile de îngrjiri.

Interesant este că Nando face trimitere acum și la posibila arestare a acestor două victime, e un mesaj de avertisment. Drept urmare, se pune întrebarea dacă nu cumva frații Mocanu au siguranța că cineva de sus, din conducerea DIICOT Pitești îi iubește, pentru că dosarul în care au fost arestați cei trei dealeri de droguri de mare risc, printre care și Irinel Chiriță-martorul acuzator din dosarul în care frați Mocanu au primit condamările pentru tentativa de omor a apărut la puțin timp după ce ICCJ a admis recursul în casație al acestora și a respins recursul în casație al victimelor.

De ce a fost chemat Dani Mocanu la DIICOT Pitești în 2023, când era în arest la domiciliu în dosarul instrumentat de PT Argeș?

Pe de altă parte, surse locale afirmă că procurorul-șef DIICOT, Antonia Diaconu, ar avea o strategie prin care unele dosare sunt scoase de la sertar pentru a fi lucrate în momentul în care alte personaje, precum frații Mocanu, ar avea probleme în dosare de la alte parchete, mai ales dacă ar fi vorba de calitatea de denunțători a acestora în cauze pe care DIICOT Pitești le are de instrumentat.

Altfel, nu e de înțeles de ce, în timp ce frații Mocanu se aflau în arest la domiciliu, instanța Tribunalului Argeș a dat, în 8.11.2023, o soluție prin care a admis solicitarea formulată de BCCO Pitești și a permis lui Daniel Mocanu – aflat în arest la domiciliu în dosarul tentativei de omor, să depășească limita teritorială a orașului pentru a se prezenta la sediul DIICOT Pitești în data de 16.11.2023 în intervalul orar 9-16, în datele de 13 și 14.11.2023.

Prin aceeași decizie, instanța a permis inculpatului Daniel Mocanu să se prezinte în datele de 9, 10, 13 și 14 noiembrie 2023 la cabinetul stomatologic SC. Dr. Costache Ionuț Bogdan SRL. Nici acum nu știe nimeni de ce a fost chemat la DIICOT Pitești Daniel Mocanu deși dosarul cu tentativa de omor era instrumentată de Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Avocatul victimelor: ”Vom sesiza CSM și Parchetul Înaltei Curți pentru a se cerceta un posibil abuz în serviciu, prin legături suspecte, ale condamnaților Mocanu cu conducerea DIICOT Pitești”

Contactată de Gândul, avocata Ingrid Alexandrescu – apărător al victimelor fraților Mocanu, a făcut o declarație din care reiese că există suspiciuni privind posibila implicare a conducerii DIICOT Pitești în favorizarea fraților Mocanu, mai ales că în data de 17 martie este termen pentru judecarea recursului admis de ICCJ introdus de aceștia, în timp ce recursul în casație introdus de victime a fost respins ca inadmisibil.

“Este foarte interesant faptul că Nando Mocanu, fugar în Italia cu fratele lui, a postat pe Facebook aceste mesaje prin care se bucurau de prinderea martorului în acuzare din dosarul lor, înainte cu câteva ore ca DIICOT să dea comunicatul de presă despre captura de droguri de la Pitești.

E posibil ca DIICOT să fi știut mai demult că martorul face trafic de droguri, dar să îl fi lăsat în continuare să facă acest lucru și să nu fi luat nicio măsură până la momentul respectiv, făcând acest lucru acum, exact când doamna procuror-șef DIICOT Pitești vrea să ajungă la șefia DIICOT central. Ceea ce ar fi foarte grav!

Traficanții trebuiesc încarcerați cât mai rapid. Cu cât trece timpul mai mult, cu atât sunt mai multe victime. Iar drogurile, se știe, fac de multă vreme ravagii în județul Argeș și infracționalitatea în ce privește traficul de droguri e în creștere.

Mai este un aspect extrem de important în dosarul fraților Mocanu. În timpul judecării procesului pe fond la Tribunalul Argeș, Daniel Mocanu a spus că, dacă va fi condamnat, va depune plângeri împotriva procurorilor, pe unul dintre ei nominalizându-l, respectiv pe procurorul de caz. Așa și acum.

La câteva ore după arestarea martorului Chiriță, înainte ca știrea să devină publică prin comunicat, Nando Mocanu a publicat pe Facebook un mesaj de amenințare voalată, cu luarea de către DIICOT a tuturor celor care au avut calitate de martori sau părți vătămate în dosar, folosindu-se de sigla DIICOT, fără ca șeful instituției să fie deranjat de asta, deși acest lucru a fost semnalat public de mine!

Pentru ca lucrurile să fie lămurite, victimele vor sesiza CSM și Parchetul Înaltei Curți pentru a se cerceta un posibil abuz în serviciu, prin legături suspecte, ale condamnaților Mocanu cu conducerea DIICOT Pitești”.

