Jurnaliștii americani de la Fox News au publicat joi, 27 august, un editorial semnat de președintele României, Nicușor Dan, intitulat „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum înfruntăm Rusia”. Textul are aproximativ 650 de cuvinte și vorbește despre rolul statului român ca partener NATO, în actualul context geopolitic.

Iată textul integral al editorialului lui Nicușor Dan publicat de Fox News:

„Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare, pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Spațiul aerian al României a fost încălcat de drone de zeci de ori în ultimele luni. Potrivit relatărilor din presă, serviciile americane de informații consideră că Rusia ar putea testa hotărârea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unei țări aliate.

Pentru România, nimic din toate acestea nu este abstract. Ne aflăm pe flancul sud-estic al NATO, la Marea Neagră, și avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre toți aliații. De ani de zile urmărim acest conflict de la marginea sa, cu drone care pătrund în spațiul nostru aerian și fragmente care cad pe teritoriul nostru. Am învățat din experiență directă că descurajarea este testată mai întâi la periferia alianței.

„Ne-am câștigat seriozitatea în parteneriatul cu NATO”

Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru momente ca acesta. Forța sa se bazează pe două lucruri: geografie și seriozitate. Geografia nu ne-am ales-o. Seriozitatea ne-am câștigat-o. Atunci când Operațiunea Epic Fury a avut nevoie de acces și sprijin, România s-a numărat printre primii aliați care au răspuns. Rapid și public. Asta face un partener de încredere.

De aceea, i-am trimis recent pe consilierul nostru pentru securitate națională și pe șeful Statului Major al Apărării pentru a transmite angajamentul României față de securitatea la Marea Neagră, față de împărțirea și redistribuirea responsabilităților în cadrul NATO și față de aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Le-am cerut să continue acest dialog, atât la Washington, cât și la sediul NATO, pentru a răspunde oricăror întrebări pe care aliații noștri americani le-ar putea avea. Și să transmită clar că România este pregătită să își crească atât nivelul angajamentelor, cât și viteza cu care le pune în aplicare.

În spatele acestei oferte se află o premisă simplă. România nu îi cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult. Suntem recunoscători pentru leadershipul american și înțelegem că recunoștința trebuie însoțită de responsabilitate. Statele Unite au dreptate să se aștepte ca Europa să își asume o parte mai mare din propria apărare, iar România susține această așteptare prin bani și acțiuni concrete, inclusiv prin obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

La Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, de pe litoralul Mării Negre, România a început unul dintre cele mai ample programe de infrastructură militară de pe întreg flancul estic al NATO: investiții de aproximativ 2,5 până la 3 miliarde de euro în extindere și modernizare, aflate în derulare sau planificate. Câmpia Turzii, Cincu, Smârdan, Babadag, Constanța și zona Dunării sunt conectate printr-o rețea logistică militară care leagă aerodromuri, drumuri, porturi, poligoane de instrucție și infrastructură de aprovizionare, astfel încât România și Statele Unite să poată deplasa rapid trupe și echipamente atunci când este cea mai mare nevoie.

Modernizarea forțelor noastre armate se bazează pe sisteme americane: apărarea antiaeriană și antirachetă Patriot, artileria reactivă HIMARS, avioanele F-16, tancurile Abrams și cele 32 de aeronave F-35A planificate. Aceasta nu este o listă de cumpărături. Este o decizie de a asigura interoperabilitatea cu platformele americane și NATO. Și de a face în așa fel încât forțele române să fie pregătite din prima zi a unei crize, nu abia din a 30-a.

Pentru că descurajarea nu ține doar de ceea ce poate face NATO după ce o criză a început. Ea presupune să convingi un adversar, înainte ca acel moment să sosească, că agresiunea va eșua și că alianța va răspunde unitar. Pentru aceasta sunt necesare capabilități vizibile, infrastructură rezilientă și voința politică de a le folosi pe ambele. De asemenea, este nevoie ca aliații să știe că se pot baza unii pe alții, nu doar la Washington sau Bruxelles, ci și pe teren, acolo unde geografia și gradul de pregătire determină cât de repede o decizie se transformă în acțiune.

Răspunsul Europei în fața Rusiei include pistele de aviație, porturile, poligoanele de instrucție, conductele și bateriile de apărare antiaeriană ale României, precum și sprijinul pe care România îl oferă aliaților săi aflați sub presiune. O Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o Mare Neagră mai sigură. Iar o Mare Neagră mai sigură consolidează capacitatea NATO de a descuraja conflictele pe întreg teritoriul Europei.

Suntem pregătiți să investim, să găzduim forțe aliate, să ne instruim, să ne modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai presus de toate de Statele Unite.

Mesajul nostru este, așadar, simplu și direct: România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită”, este mesajul lui Nicușor Dan publicat de Fox News.