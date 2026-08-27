Franța ar putea fi vizată de atacuri hibride ostile directe și violente din partea Rusiei, a avertizat șefa Direcției Generale pentru Securitate Internă, Celine Berthon.

Serviciile de informații franceze raportează o creștere puternică a ingerințelor ruse din 2022, de când Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei la scară largă în 2022.

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DGSI avertizează că Franța trebuie să ia în considerare scenariile unor atacuri hibride și acțiuni ostile pe propriul teritoriu, inclusiv operațiunile de sabotaj, dezinformarea și ingerinețele rusești în alegerile de anul viitor, potrivit Politico.

Celine Berthon a declarat că autoritățile franceze ar trebui să ia în calcul scenariile cele mai violente.

„Începând din 2022, am observat o creștere bruscă și semnificativă a numărului de acte de interferență pe teritoriul nostruDescoperirea unei drone explozive la Leipzig este un avertisment că trebuie să luăm în considerare posibilitatea unor acțiuni ostile directe și mai violente pe teritoriul nostru. Poziția din ce în ce mai dură a Rusiei este unul dintre principalii factori de îngrijorare”, a spus Céline Berthon, directorul general al DGSI.

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