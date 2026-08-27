Rusia a recaționat la drona de la Neptun Deep distrusă acum o săptămână. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că NATO pune statele membre în pericol oferind ajutor Ucrainei.

Maria Zaharova spune că drona de la Neptun Deep era de origine ucraineană

Drona maritimă încărcată cu explozibil din zona Neptun Deep a fost distrusă de un avion F-16 pe 20 august. Radu Miruță nu a confirmat dacă dorna era sau nu de origine ucraineană. La o săptămână după incident, a venit și prima reacție a rușilor prin vocea Mariei Zaharova. Aceasta spune că ce s-a întâmplat a fost ceva neasteptat pentru cetățenii români și a explicat procesul de distrugere al dronei pe care l-am aplicat. Ea a susținut că drona era de origine ucraineană.

„La Constanța, unde, vă amintiți, a apărut ceva, în mod neașteptat, pentru cetățenii României. Pentru interceptarea țintei, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer două avioane de vânătoare F-16. Unul dintre ele a detectat o dronă maritimă ucraineană și a distrus-o cu focul tunului de la bord”, a declarat Zaharova într-o conferinţă de presă.

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Maria Zaharova acuză NATO că pune în pericol membrii Alianței

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a zis că nu e prima dată când ne confruntăm cu obiecte pericolase provenite de Ucraina indiferent că este vorba de uscat sau mare. De asemenea, a acuzat NATO ajutorul militar oferit Ucrainei pune în pericol membrii Alianței.

„Voi repeta încă o dată: nu este prima dată când românii se confruntă pe teritoriul lor, indiferent că este vorba despre uscat sau mare, cu obiecte periculoase fără proprietar provenite din Ucraina. Iată cum armele achiziționate și transmise regimului de la Kiev prin mecanismele NATO se întorc împotriva membrilor Alianței înșiși”, a mai afirmat Zaharova.

Dronă maritimă eliminată de un avion F-16 românesc în zona Neptun Deep

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, precum și Ministerul Apărării Naționale au informat despre situația care a avut loc, pe 20 august. Drona maritimă era încărcată cu explozibil și se afla la 80 de mile est de Constanța. Vezi AICI mesajul lui Radu Miruță.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită. Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări. Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a anunțat MApN.

Ursula von der Leyen, reacție după incidentul de la Neptun Deep: „Este vorba de un război hibrid”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după incidentul din Marea Neagră, în care Armata Română a distrus o dronă navală cu explozibili în apropierea platformei Neptun Deep. Șefa Comisiei Europene a avertizat că amenințările la adresa statelor membre se intensifică și susține că Europa trebuie să își consolideze capacitatea de răspuns.

Președinta Comisiei Europene consideră că incidentul face parte dintr-o campanie mai amplă de amenințări, cu scopul de a provoca teamă în rândul cetățenilor europeni și de a afecta unitatea Uniunii Europene.

„Este vorba de un război hibrid”, a transmis Ursula von der Leyen.

Nu este primul incident de acest tip care are loc în Marea Neagră. Vă reamintim că în data de 11 august 2026, Radu Miruță anunțase că două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române. Incidentul a avut loc în zona economică exclusivă, la 90 de mile marine travers de Constanța, în zona Neptun Deep. Mai multe informații AICI.