Republica Moldova marchează joi, 27 august, 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, în centrul Chișinăului este organizată o paradă militară, la care participă peste 2.000 de militari. La parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale participă și președintele României Nicușor Dan.

Un detașament de onoare format din 20 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” participă la ceremonia militară organizată cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.

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Totodată, participă grupe port-drapel formate din militari din Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și altele.

Republica Moldova și-a proclamat Independența la 27 august 1991, când 278 de deputați au semnat documentul care consfințea desprinderea de Uniunea Sovietică. Declarația prevedea inclusiv retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul țării. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, iar în 1992 țara a devenit membră ONU. La 35 de ani distanță, obiectivul aderării la Uniunea Europeană este înscris în Constituție.