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Liderii UE au transmis mesaje de felicitare în limba română cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova

Liderii UE au transmis mesaje de felicitare în limba română cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova
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Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președintele Consiliului European, António Costa, au transmis joi mesaje de felicitare, inclusiv în limba română, cu ocazia aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Cei doi oficiali europeni și-au publicat mesajele pe paginile oficiale de X și s-au concentrat, în principal, pe susținerea parcursului european al țării și pe celebrarea libertății.*

„Astăzi sărbătorim puterea poporului Moldovei în timp ce ne construim împreună viitorul european. La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova!”, a scris Roberta Metsola pe X.

„Europa este Moldova. Moldova este Europa. Promisiunea europeană nu mai este o idee îndepărtată la orizont. În acest moment avem o oportunitate puternică și există un impuls pentru Moldova și poporul ei. Prinde contur, este real și se întâmplă acum. Datorită curajului țării dumneavoastră, determinării liderilor dumneavoastră și convingerii poporului dumneavoastră. Viitorul Moldovei este european și asta înseamnă că nu veți face față acestei călătorii singuri, indiferent cât de dificilă ar fi. Parlamentul European nu poate și nu va închide ușa acestui vis. Este istoria pe care o vom scrie împreună și vreau să vă asigur că Parlamentul European va rămâne alături de voi la fiecare pas. Europa este Moldova. Moldova este Europa. Moldova este Moldova”, a transmis președinta Parlamentului European într-un mesaj atât în limba engleză, cât și în limba română.

„Felicitări pentru 35 de ani de independență, Moldova! O zi specială pentru Moldova și poporul ei, pentru a vă celebra libertatea, suveranitatea și democrația – și drumul vostru către UE. La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova!”, a fost mesajul lui António Costa de pe pagina de X.

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