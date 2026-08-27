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BraveX vrea să producă sute de drone pe an la Romaero. Investiții de 4 milioane de euro

BraveX vrea să producă sute de drone pe an la Romaero. Investiții de 4 milioane de euro
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Compania românească BraveX vizează o capacitate de producție de 300-350 de drone pe an până la finalul lui 2028. Compania românească produce drone cu aripă fixă, cu utilizare civilă și militară. Producția ar urma să fie dezvoltată prin parteneriatul cu Romaero, iar investițiile ar fi de aproape 4 milioane de euro.

În cadrul emisiunii „Frontier Defense”, de la G4media, Răzvan Costea-Bărluțiu, CEO-ul BraveX, a oferit mai multe detalii legate de modul în care compania își pregătește extinderea printr-o strategie de scalare a producției. Compania derulează și o rundă de finanțare de 3-4 milioane de euro. Pe de altă parte, planurile sunt afectate de birocrația și provocările legislative din România. Compania caută și soluții pentru deficitul de personal specializat.

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Aparate de zbor la Romaero

BraveX vrea să producă sute de drone pe an la Romaero

BraveX a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Romaero și a început pregătirile tehnice pentru producția de drone la București. Prima aeronavă realizată în cadrul parteneriatului este estimată pentru toamna lui 2026. Pe termen lung, parteneriatul cu Romaero ar urma să permită creșterea rapidă a producției, dacă situația o impune. BraveX estimează că ar putea ajunge la 300-350 de aeronave pe an până la finalul lui 2028. Dronele au aripă fixă și sunt realizate din materiale compozite.

Aeronavele produse prin parteneriatul cu Romaero ar urma să fie vândute sub un brand comun. Țintele sunt MApN, MAI și piețele externe, inclusiv Africa. În paralel, BraveX își extinde fabrica de la Cluj-Napoca. Compania estimează că va tripla producția, până la aproximativ 100 de drone pe an.

CEO-ul BraveX spune că reticența autorităților de a cumpăra tehnică militară românească a fost alimentată de fragmentarea industriei. În România există numeroase firme performante în mecatronică, electronică și semiconductori. A lipsit un „strat integrator”, capabil să reunească aceste competențe în produse complete pentru apărare.

„Statul român, atunci când cumpără armament sau tehnologie militară, cumpără partea de sus, nu componentele din care sunt făcute. Suntem la momentul în care trecem la acest nivel de agregare. BraveX are capacitatea să fie un integrator al tuturor acestor viitori producători”, a explicat Costea-Bărluțiu, la „Frontier Defense”, potrivit G4media.

Răzvan Costea-Bărluțiu, CEO-ul BraveX

Compania pune accent pe dronele de anduranță ridicată pentru misiuni ISR

Compania se concentrează pe drone de anduranță ridicată pentru misiuni ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Compania nu produce drone de atac de tip FPV sau kamikaze. Aparatele sunt proiectate să funcționeze și în condiții de război electronic. Ele folosesc tehnologii pentru protecția GPS și navigație inerțial-vizuală. Potrivit companiei, cererea pentru drone kamikaze ar putea scădea după încheierea conflictelor. În schimb, dronele ISR pot avea utilizări militare și civile.

Care sunt obstacolele?

Industria românească de drone se confruntă cu lipsa infrastructurii de testare. BraveX consideră că regulile actuale sunt insuficiente. O problemă majoră este autorizarea zborurilor BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), dincolo de raza vizuală a pilotului. Pentru testarea prototipurilor, compania folosește poligoane militare și facilități private. Totodată, BraveX discută cu ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română – AACR pentru crearea unor spații aeriene dedicate. Soluția ar putea fi implementată anul viitor.

BraveX, înființată la finalul lui 2024, a atras inițial 700.000 de euro. Compania caută acum 3-4 milioane de euro într-o rundă de tip seed, iar runda ar urma să fie încheiată până în toamnă. Compania are deja venituri din contracte interne și externe, iar profitabilitatea este estimată pentru trimestrul al doilea din 2028.

De asemenea, reprezentantul companiei susține că există un deficit de specliaști în domeniu. Dincolo de aceste aspecte, birocrația îngreunează extinderea companiilor de tehnologie. Procedurile pentru construirea unor hale pot dura chiar și un an, iar BraveX ia în calcul închirierea unor spații pentru a putea crește mai rapid.

Sursă foto: Mediafax Foto/Shutterstock/captură video

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