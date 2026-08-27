Invitat la Digi24, Dominic Fritz a declarat că nu s-a gândit să demisioneze de la Primăria Timișoara, încă dinainte ca Senatul să adopte Legea ANI, cunoscută și drept ”Legea integrității”, care este jalon în PNRR și de care au depins aproximativ 770 de milioane de euro pentru România.

Legea ANI cu „amendamentul Fritz” a trecut de Senat cu 106 voturi pentru, 19 contra și zero abțineri. Legea merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan. Dacă va fi promulgată în forma actuală, liderul USR Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Dacă Legea ANI va fi contestată la CCR, România iese din termenul PNRR și pierde peste 700 de mil. de euro.

Ce răspuns a dat Dominic Fritz când a fost întrebat dacă s-a gândit să demisioneze din funcția de primar al Timișoarei

Invitat la Digi24, președintele USR a transmis că nu s-a gândit să demisioneze din funcția de primar al Timișoarei și că nu consideră că Legea ar avea directă legătură cu el. Fritz susține că nu va abandona Timișoara și că USR nu se va lăsa călcat în picioare de ”un sistem de borfași”. Întrebat cine face parte din acest sistem, Fritz a transmis că PSD.

”Cu ce finalitate și cu ce motivare? Să spunem că mi-aș da demisia. Legea tot în vigoare rămâne și contravine dreptului european, deci nu are o legătură directă cu mine. Ca să vă răspund direct: de ce să-mi dau demisia, dacă eu m-am dus în fața timișorenilor și mi-au dat un mandat de patru ani?

Eu nu voi abandona Timișoara. Ar fi grav să ne lăsăm călcați în picioare de un sistem de borfași. Mâine poate fi altcineva în locul meu. Tocmai asta este valoarea statului de drept: regulile sunt aceleași pentru toți”, a declarat Dominic Fritz, la Digi24.