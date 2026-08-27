Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz spune că nu s-a gândit nicio clipă să demisioneze din funcția de primar al Timișoarei: „Ar fi grav să ne lăsăm călcați în picioare de un sistem de borfași”

Dominic Fritz spune că nu s-a gândit nicio clipă să demisioneze din funcția de primar al Timișoarei: „Ar fi grav să ne lăsăm călcați în picioare de un sistem de borfași”

Dominic Fritz spune că nu s-a gândit nicio clipă să demisioneze din funcția de primar al Timișoarei: „Ar fi grav să ne lăsăm călcați în picioare de un sistem de borfași”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la Digi24, Dominic Fritz a declarat că nu s-a gândit să demisioneze de la Primăria Timișoara, încă dinainte ca Senatul să adopte Legea ANI, cunoscută și drept ”Legea integrității”, care este jalon în PNRR și de care au depins aproximativ 770 de milioane de euro pentru România.

Legea ANI cu „amendamentul Fritz” a trecut de Senat cu 106 voturi pentru, 19 contra și zero abțineri. Legea merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan. Dacă va fi promulgată în forma actuală, liderul USR Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Dacă Legea ANI va fi contestată la CCR, România iese din termenul PNRR și pierde peste 700 de mil. de euro.

Ce răspuns a dat Dominic Fritz când a fost întrebat dacă s-a gândit să demisioneze din funcția de primar al Timișoarei

Invitat la Digi24, președintele USR a transmis că nu s-a gândit să demisioneze din funcția de primar al Timișoarei și că nu consideră că Legea ar avea directă legătură cu el. Fritz susține că nu va abandona Timișoara și că USR nu se va lăsa călcat în picioare de ”un sistem de borfași”. Întrebat cine face parte din acest sistem, Fritz a transmis că PSD.

”Cu ce finalitate și cu ce motivare? Să spunem că mi-aș da demisia. Legea tot în vigoare rămâne și contravine dreptului european, deci nu are o legătură directă cu mine. Ca să vă răspund direct: de ce să-mi dau demisia, dacă eu m-am dus în fața timișorenilor și mi-au dat un mandat de patru ani?

Eu nu voi abandona Timișoara. Ar fi grav să ne lăsăm călcați în picioare de un sistem de borfași. Mâine poate fi altcineva în locul meu. Tocmai asta este valoarea statului de drept: regulile sunt aceleași pentru toți”, a declarat Dominic Fritz, la Digi24.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

LIVE VIDEO Republica Moldova marchează 35 de ani de independență cu o paradă militară de amploare. Nicușor Dan, prezent la eveniment
16:50
Republica Moldova marchează 35 de ani de independență cu o paradă militară de amploare. Nicușor Dan, prezent la eveniment
REACȚIE Reacția Rusiei după distrugerea dronei de la Neptun Deep. Maria Zaharova acuză NATO că ne pune în pericol
16:34
Reacția Rusiei după distrugerea dronei de la Neptun Deep. Maria Zaharova acuză NATO că ne pune în pericol
APĂRARE Cum împarte Guvernul cele 16,6 miliarde de euro din SAFE. Peste jumătate din sumă va fi alocată Ministerului Apărării Naționale
15:57
Cum împarte Guvernul cele 16,6 miliarde de euro din SAFE. Peste jumătate din sumă va fi alocată Ministerului Apărării Naționale
ALERTĂ Copil de 11 ani, dispărut în Popești-Leordeni. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea lui
15:48
Copil de 11 ani, dispărut în Popești-Leordeni. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea lui
NEWS ALERT Magistratul „pistolar” George Bucurică este dat în urmărire națională de polițiști după decizia de arestare. El a părăsit sediul ICCJ după dezbateri
15:44
Magistratul „pistolar” George Bucurică este dat în urmărire națională de polițiști după decizia de arestare. El a părăsit sediul ICCJ după dezbateri
FLASH NEWS Primăria Capitalei anunță că au fost descoperite posibile vestigii arheologice, în timpul săpăturilor din zona Cartierului Armenesc
15:30
Primăria Capitalei anunță că au fost descoperite posibile vestigii arheologice, în timpul săpăturilor din zona Cartierului Armenesc
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
Cancan.ro
Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum 🥲 IMAGINILE DURERII!
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mediafax
Viața într-un oraș de 15 minute: Aplicația MyCosmopolis și stilul de viață premium
Click
Scandal între amici din cauza bacșișului lăsat la terasă. „Atât valorează prietenia voastră, 5 lei”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Muzica country are o istorie mult mai surprinzătoare decât ai crede! De la influențe africane și cântăreți de operă până la artiști pe care industria i-a uitat

Cele mai noi

Trimite acest link pe