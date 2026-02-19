Preşedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns la Washington, SUA, acolo unde va lua parte la articipare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace convocată de Donald Trump. De la ora 15.40, ora României, acesta va fi prezent la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace).

Evenimentul are loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite ale Americii – Washington, D.C.

Nicuşor Dan participă joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. În condițiile în care România nu are aeronavă prezidențială, șeful statului se deplasează cu un avion închiriat

