Luiza Dobrescu
19 feb. 2026, 08:42, Actualitate
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns la Washington, SUA, acolo unde va lua parte la articipare la prima reuniune a Consiliului pentru Pace convocată de Donald Trump. De la ora 15.40, ora României, acesta va fi prezent la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii (Board of Peace). 

Evenimentul are loc la Institutul pentru Pace din Statele Unite ale Americii – Washington, D.C.

Nicuşor Dan participă joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. În condițiile în care România nu are aeronavă prezidențială,  șeful statului se deplasează cu un avion închiriat

🚨 Președintele Nicușor Dan a ajuns la Washington, cu avionul privat Bombardier Global 6000. Ce program are în SUA

