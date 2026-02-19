Prima pagină » Social » Vacanță neașteptată la Paris pentru o româncă. Ce a trăit femeia la cazare: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter” 

19 feb. 2026, 09:59, Social
O vacanță la Paris a devenit o experiență de neuitat pentru o româncă aflată acolo cu iubitul ei. A făcut din timp o rezervare online, fără a bănui nimic din ce urma să se întâmple. Situația a luat o turnură neobișnuită atunci când a primit codul și instrucțiunile de acces. Când au ajuns la locație, ei au realizat că intrarea nu seamănă cu una clasică. Pentru a ajunge în apartament, ei au fost nevoiți să deschidă o ușă ascunsă, care ducea spre un coridor secret. Această situație le-a transformat cazarea într-o adevărată aventură.  

Ce a descoperit românca după ce a deschis ușa 

În mesajul primit de proprietară se aflau toate instrucțiunile necesare. Ceea ce la prima vedere părea o procedură obișnuită, realitatea a fost alta. Ajunsă la adresă ea a rămas impresionată de recepția elegantă și de arhitectura veche a imobilului. Din acest motiv, a început să filmeze și să le arate urmăritorilor întreaga experiență. 

„Am ajuns în minunatul Paris și acum să vă arăt minunata mea cazare. Eu m-am bucurat foarte mult că mi-au trimis mesaj cu instrucțiunile și cum să intru în apartament și în scara blocului, dar nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter și camera secretelor”, a povestit ea pe pagina de TikTok. 

Surpriza a apărut când a realizat că drumul spre apartamentul ei nu continua pe holul principal. În schimb, accesul se făcea printr-o ușă perfect ascunsă în perete, pe care mulți nici nu ar fi observat-o. După ce au trecut de acel pasaj secret, ea și prietenul ei au urcat pe niște scări înguste, aflate în renovare, unde mirosul puternic și aspectul fragil al construcției le-au dat emoții. 

Cum arăta apartamentul, de fapt 

După tot traseul complicat, cei doi au reușit să ajungă la apartamentul închiriat. Spațiul din el era destul de mic, priveliștea nu avea nimic spectaculos, ci doar alte ferestre și apartamentele din jur. 

