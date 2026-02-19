Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță vrea să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Ce a declarat Ministrul Apărării

19 feb. 2026, 09:37, Actualitate
Radu Miruță, Ministrul Apărării, are în plan să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. În cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, oficialul a susținut că vrea să „dezlegăm frânele” pe care le are Steaua și că „nu se pune problema de abandonare”.

Ministrul Apărării a precizat, în cursul zilei de miercuri, 18 februarie 2026, că are în plan să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Radu Miruță menționează că „nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă” și că preocuparea sa este îndreptată către a „dezlega frânele” pe care Steaua le are în acest moment.

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă. Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă. Nu a putut pentru că există o limitare în lege”, a spus Ministrul Apărării la Antena 3 CNN.

„Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului”

Ministrul Apărării a precizat că legea nu ar trebui, practic, să pună „piedici” și că ar fi necesar „sprijinul celor care iubesc CSA”, pentru o eventuală schimbare legislativă.

„Te lupți tot anul, ești pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege. Sunt în situația în care mă uit la niște oameni buni cărora li se spune: indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că ești bun, dar nu primești premiul. Vreau să evit asta. Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului.  Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, a mai spus Radu Miruță.

De asemenea, tot în cursul zilei de miercuri, ministrul menționase că Arena Națională se închiriază cu 35.000 de euro. Pentru Stadionul Ghencea, taxa de închiriere a ajuns la 45.000 de euro. La începutul lui februarie 2026, oficialul anunța că sunt în desfășurare 2 investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei. Ministrul mai menționase că echipa de fotbal Steaua are, anual, un buget de circa 32.000.000 de euro, fiind o sumă uriașă față de cele ale echipelor din prima ligă.

Sursă foto: colaj Gândul/Mediafax Foto

