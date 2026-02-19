Prima pagină » Actualitate » Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună

Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună

19 feb. 2026, 09:38, Actualitate
Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș / Sursa FOTO: prosport.ro

George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo și este atacantul pe care îl primește Zeljko Kopic pentru a ataca titlul. Din câte se pare, internaționalul român va semna un angajament valabil până la finalul următorului sezon.

Ca să joace pentru Dinamo, Pușcaș a negociat „la sânge” cu șefii clubului și doar după ce a primit garanția că va fi printre cei mai bine plătiți jucători din lot și-a dat acordul.

A cerut 50.000 de euro salariu

Pușcaș este liber de contract încă din vară. Deși a negociat cu mai multe cluburi, nu a semnat niciun angajament, existând riscul să piardă complet sezonul actual.

Dinamo s-a interesat de serviciile sale, dar atacantul a cerut un salariu foarte mare pentru Liga 1 – 50.000 de euro pe lună, un nivel aproape imposibil de atins de gruparea „alb-roșie”.

Într-un final, părțile au ajuns la un numitor comun, dar numai după ce pretențiile lui George Pușcaș au scăzut considerabil. Potrivit gsp.ro, fostul „vârf” al celor de la Inter Milano a acceptat un contract de 21.000 de euro pe lună, plus bonusuri. Va câștiga mai mult decât croatul Stipe Perica, de care Dinamo s-a despărțit recent, și va fi printre cei mai bine plătiți fotbaliști din lotul lui Kopic.

Când va debuta Pușcaș

Pentru că nu a mai evoluat de foarte mult timp, Pușcaș este în urmă cu pregătirea fizică și trebuie să recupereze decalajul față de colegii săi. În plus, atacantul se confruntă cu o problemă medicală.

Cel mai probabil, fotbalistul cu 46 de selecții și 11 goluri la naționala României va putea intra pe teren după pauza competițională din martie, prilejuită de „barajul” României cu Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială.

Ultimul meci oficial bifat de Pușcaș a fost în iunie 2025, iar în fotbalul românesc el a jucat ultima dată în ediția 2012-2013, pentru FC Bihor, când marca 2 goluri în 13 partide.

Sezonul trecut, a jucat în prima ligă din Turcia, la FK Bodrum – 11 goluri (trei au fost în Cupă). Echipa a terminat pe 16 și a retrogradat.

