Un consilier al președintelui Donald Trump cere Uniunii Europene să renunțe la „pesimismul” față de inteligența artificială și critică dur Legea AI adoptată de Bruxelles, acuzată că descurajează antreprenoriatul și mută inovația în afara Europei.

Uniunea Europeană este presată de Statele Unite să își regândească radical abordarea în domeniul inteligenței artificiale, punând accent pe inovare și nu pe suprareglementare. Mesajul vine din partea unui înalt oficial din administrația Trump, care a transmis că actualul climat de la Bruxelles riscă să frâneze dezvoltarea tehnologică și să alunge antreprenorii, scrie Politico.eu.

Declarațiile au fost făcute de Sriram Krishnan, consilier principal al Casei Albe pe probleme de inteligență artificială, în cadrul unui eveniment organizat de Institutul Tony Blair, desfășurat în marja Summitului privind impactul inteligenței artificiale din India.

„Consider că atmosfera din UE trebuie să se schimbe și să se concentreze mai mult pe inovare, mai puțin pe guvernanță și mai puțin pe pesimism”, a declarat Krishnan.

Oficialul american a reluat criticile față de Legea UE privind inteligența artificială, adoptată în 2024, despre care Washingtonul consideră că impune bariere semnificative pentru startup-uri și dezvoltatori de tehnologie de bază.

„Legea UE privind IA, despre care am vorbit înainte de a ocupa această funcție, în timpul mandatului meu și probabil și după ce îmi voi încheia mandatul… nu este tocmai favorabilă unui antreprenor care dorește să dezvolte tehnologie de bază”, a spus Krishnan.

Krishnan a dat exemplul lui Peter Steinberger, programator austriac și fondator al platformei de asistență personală AI OpenClaw, care a decis să se mute în Statele Unite pentru a se alătura companiei OpenAI. Potrivit lui Krishnan, astfel de decizii riscă să devină tot mai frecvente dacă UE nu își schimbă direcția.

Joi, la New Delhi, sunt așteptați oficiali de rang înalt, inclusiv șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, și președintele francez Emmanuel Macron.

