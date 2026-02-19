Minerii protestează astăzi 4 ore în fața Guvernului. Muncitorii reclamă probleme majore la Complexul Energetic Oltenia

Joi, în fața Guvernului, minerii și angajații din energie vor protesta între orele 13:00 și 17:00, nemulțumiți de problemele majore din sectorul energetic. Principala nemulțumire a acestora vizează încălcarea contractelor de muncă la Complexul Energetic Oltenia.

Minerii și angajații din energie protestează joi în fața Guvernului

Aceștia susțin că le sunt încălcate drepturile și acuză, de asemenea, probleme majore la Complexul Energetic Oltenia, unde nu ar fi fost acordate voucherele de vacanță și tichetele de masă. De altfel, sindicatele semnalează și lipsa protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de salariați angajați pe perioadă determinată. La protest vor participa salariați de la C.E. Oltenia, de la Cernavodă, de la Hidroserv, Hidroelectrica, dar si de la Compania Națională a Uraniului şi Complexul Energetic Valea Jiului.

Sindicatele cer soluții clare pentru locurile de muncă, pensii și pentru viitorul minelor Lupeni și Lonea, avertizând că închiderea capacităților pe cărbune trebuie făcută doar după punerea în funcțiune a noilor grupuri pe gaz de la Turceni, Ișalnița și Paroșeni, precum și a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

