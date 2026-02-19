Prima pagină » Actualitate » Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu după ce a făcut praf meciul Petrolul – FC Argeș

19 feb. 2026, 09:33, Actualitate
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu / Sursa FOTO: SportPictures

Radu Petrescu nu a scăpat nepedepsit după ce a făcut praf meciul Petrolul – FC Argeș. El a fost suspendat drastic de Comisia Centrală de Arbitraj, în urma erorilor comise la Ploiești.

Potrivit gsp.ro, Petrescu a fost suspendat 12 etape de CCA.

Vassaras l-a chemat la raport

În finalul partidei „Ilie Oană”, Petrescu a fluierat un fault în atac în timp ce Claudiu Micovschi executa o lovitură liberă, fază din care FC Argeș a marcat un gol.

Așa cum obișnuiește, Kyros Vassaras nu va anunța public decizia în acest caz, dar se pare că arbitrul va fi reținut de la delegări pentru o perioadă de 12 etape în urma erorii de la partida din etapa a 27-a. De altfel, chiar șeful CCA i-ar fi comunicat pedeapsa „centralului”, într-o discuție față în față purtată la sediul comisiei.

Pentru Radu Petrescu, actualul sezon este încheiat, el urmând să revină în circuit abia din ediția viitoare de campionat, 2026-2027.

Și Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a fost sancționat pentru că a avut un discurs foarte dur la adresa „centralului” partidei. Oficialul piteștenilor a primit o amendă de 4000 de lei.

În minutul 86 al partidei Petrolul – FC Argeș, la scorul de 1-1, oaspeții au primit o lovitură liberă, iar Micovschi a centrat în careu. Radu Petrescu a fluierat un fault în atac fix înainte ca Sierra să marcheze pentru FC Argeș. Pe reluări nu s-a văzut nimic neregulamentar în faza premergătoare golului. Deoarece arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă, faza nu a putut fi analizată la VAR.

Pe final, Petrolul a dat lovitura, marcând pentru 2-1. La finalul întâlnirii, Dani Coman l-a „mitraliat” pe Radu Petrescu, acuzându-l că favorizează o contracandidată la calificarea în play-off, aluzia fiind la FCSB.

„Apărătorul nu face nimic greșit”

Șeful arbitrilor, Kyros Vassaras, a explicat greșeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș:

„Apărătorul nu face nimic greșit. Nu există niciun contact provocat de numărul 5 de la Petrolul Ploiești, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”.

