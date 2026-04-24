Nicușor Dan îi spulberă visul lui Bolojan. Președintele anunță că NU este de acord cu un guvern minoritar, susținut de AUR

Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi, de la întâlnirea Consiliului UE din Cipru, că nu este de acord cu un guvern minoritar susținut de AUR. El a răspuns la o întrebare adresată de jurnaliștii români prezenți la eveniment, în contextul în care premierul Ilie Bolojan caută sprijin în Parlament pentru un guvern minoritar USR-PNL, care ar avea nevoie de susținerea mai multor aleși, inclusiv de la AUR.

„AUR are multe defecte, dar este totuși un partid. Nu îmi închipui că, într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta partidul. În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune că vor un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR, eu NU voi fi de acord”, a spus președintele Nicușor Dan.

Declarația vine într-un moment critic, când premierul Ilie Bolojan încearcă să rămână la Palatul Victoria după ieșirea PSD de la guvernare.

După retragerea social-democraților, Executivul a pierdut majoritatea parlamentară. În acest context, Bolojan a mers pe varianta unui guvern minoritar, o soluție de avarie care ar permite continuarea mandatului, chiar și fără sprijin solid în Parlament.

Numai că planul se lovește de opoziția fermă a președintelui.

Nicușor Dan a respins ideea unei formule care ar putea funcționa cu ajutorul AUR, partid considerat incompatibil cu direcția pro-europeană pe care șeful statului spune că vrea să o mențină. Mai mult, președintele a lăsat de înțeles că nici varianta unui guvern minoritar, în general, nu îl convinge, mai ales în actualul context politic și economic.

PNL nu ar exclude un guvern minoritar cu AUR

La finalul ședinței de partid de marți, Ilie Bolojan a fost întrebat de ce a refuzat un vot prin care să arate că PNL nu va negocia cu AUR, SOS și POT în perioada următoare, așa cum a cerut Nicoleta Pauliuc.

„Nu am refuzat acest lucru. Am spus că, atunci când suntem într-o ședință generată de o criză în derulare, trebuie să ne concentrăm pe această situație. A trece la alte decizii care nu au legătură directă ar însemna să creăm alte subiecte care nu țin de agenda de astăzi”, a precizat premierul.

Totuși, Bolojan nu a exclus că vor exista discuții în perioada următoare cu parlamentari de la toate partidele politice care să susțină funcționarea unui guvern minoritar.

„Situația noastră parlamentară este una complicată. Pentru a funcționa într-o formulă majoritară, indiferent care sunt partidele, este nevoie de cel puțin 3–4 partide. Iar formula de guvern minoritar are nevoie de anumite condiții, de exemplu să nu treacă o moțiune sau alta. Este însă greu de spus acum și nu îmi place să blufez. În funcție de evoluțiile din zilele următoare, vom vedea care sunt soluțiile parlamentare care pot fi susținute”, spune Bolojan.

