Cum i-a răspuns Nicușor Dan lui George Simion după ce liderul AUR l-a făcut „paraplegic” pe președinte

Nicușor Dan a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă de la finalul reuniunii informale a Consiliului European, despre declarația lui George Simion, în care liderul AUR l-a numit pe șeful statului ”paraplegic”.

Cum a comentat Nicușor Dan declarația lui George Simion

Președintele a transmis că astfel de afirmații sunt sub orice nivel de dialog și arată lipsa de argumente a liderului AUR în discursul politic.

”Ultima declarație e sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm niște categorii de oameni. Oamenii ăștia se rușinează când reprezentatul lor recurge la asemenea cuvinte. Recurgi la asemenea cuvinte și injurii când nu ai argumente”, a spus Nicușor Dan.

George Simion l-a numit pe Nicuşor Dan “paraplegic”

Aflat la o şedinţă de partid din teritoriu, George Simion a vorbit membrilor prezenţi în sală despre o soluţie pentru salvarea Combinatului Azomureş și, printre altele, l-a numit pe șeful statului ”paraplegic”

”Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”, a spus George Simion despre Nicuşor Dan.