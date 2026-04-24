Nicușor Dan semnează din Cipru demisiile miniștrilor PSD. Ce spune președintele de criza politică

Președintele Nicușor Dan se pregătește să semneze în această seară decretele privind schimbările din Guvern chiar înainte de a urca în avion, potrivit unei declarații din Cipru, la finalul Consiliului European. Șeful statului a confirmat că demisiile miniștrilor PSD au ajuns la el aseară. Între timp, echipa sa a analizat documentele și a pregătit proiectele necesare, astfel încât procedura să poată avansa rapid.

Aceste propuneri au venit aseară. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decret de revocare, respectiv numire, și acum în drum spre avion mă uit și eu, adică să fac o mică verificare și apoi le voi semna”, a declarat președintele.

Rugat de mai multe ori de jurnaliști să vorbeasă despre criza din coaliție și ce se va întâmpla pentru rezolvarea ei, Nicușor Dan a insistat că rolul său este de mediator, afirmație pe care a făcut și în zilele anterioare în ieșiri publice.

Întrebat ce le transmite românilor care voiau ca să fie ferm în criza politică, președintele a insistat: „Pot să răspund cu fermitate că sunt mediator”.

Cine sunt înlocuitorii miniștrilor PSD

Interimari vor fi:  

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu, ministrul de Interne

Ministerul Energiei – Ilie Bolojan

Ministerul Transporturilor – vicepremierul Radu Miruță, ministru al Apărării

„Pe poziția domnului Marian Neacșu atribuțiile vor fi preluate de doamna Oana Gheorghiu. Va gestiona complementar și toate companiile care acum fiind la autorități diferite nu erau coordonate dintr-un singur loc. E nevoie de auditarea contractelor de mandat și impunerea unor condiții de performanță”, a declarat Ilie Bolojan.

Alături de cei 6 miniștri PSD cu portofolii și vicepremierul Marian Neacșu, și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a depus demisia.

