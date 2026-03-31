Președintele Nicușor Dan l-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din coaliția de guvernare și al atacurilor publice dintre partide. Întâlnirea ar urma să aibă loc miercuri, în contextul în care Grindeanu se află în București, potrivit surselor Gândul. Într-o conferință de presă de astăzi, Grindeanu a spus, de la Brașov, că nu cunoaște informații despre o întâlnire programată cu președintele în zilele următoare, dar că se vede cu acesta în mod curent.

Poziția lui Nicușor Dan: stabilitate și respingerea unui guvern minoritar

Șeful statului a transmis că funcționarea actualei formule guvernamentale trebuie să continue, subliniind că disputele publice dintre partide sunt deja un fenomen obișnuit.

„O consultare a PSD este un gest democratic. Pentru moment, avem un guvern. Continuăm în formula asta. Partidele se atacă public de multă vreme, ne-am obișnuit cu chestiunea asta. Nu cred ca e potrivit un guvern minoritar”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a evidențiat și faptul că există și aspecte pozitive în colaborarea dintre partidele aflate la guvernare.

Tensiuni în coaliție, confirmate și de premier

Ilie Bolojan a recunoscut existența unor tensiuni între partidele din coaliție și a avertizat că acestea pot degenera într-o criză politică dacă nu sunt gestionate.

Premierul a explicat că, în cadrul ședințelor oficiale, dialogul rămâne unul constructiv, însă mesajele publice transmit o imagine diferită.

„Când am avut ședințele de coaliție, ele se derulează într-o manieră pe care eu spun că rezonabilă. Însă, în afara ședinței de coaliție sau după aceea, lucrurile se schimbă foarte mult, escalădându-se cu atacurile, cu criticile și așa mai departe”, spune premierul, luni la Digi24.

Fără dialog direct cu liderul PSD

Întrebat dacă a avut o discuție directă cu Sorin Grindeanu, premierul a precizat că nu a existat un astfel de contact recent, fiind concentrat pe gestionarea problemelor curente ale guvernării.

„Situația te obligă să te concentrezi pe problemele grave care vin zi de zi, de la tot ce înseamnă problemele legate de combustibil, de la absorbția de fonduri europene, de la restructurări, de la controlul deficitelor, de la problemele din energie, în general, pentru a lucra să scădem prețul și așa mai departe”.

Premierul a admis că există riscul unei crize politice în perioada următoare, dar a subliniat că schimbarea unei persoane din funcție nu ar rezolva automat dificultățile structurale.

„E posibil să avem o criză în perioada următoare, asta este situația. Problemele nu dispar dacă o persoană sau alta pleacă”, a spus Bolojan.

„România nu are nevoie de o criză politică”

În final, Ilie Bolojan a insistat asupra nevoii de stabilitate politică, în condițiile în care România se confruntă simultan cu presiuni bugetare și un context internațional volatil.

„România, în momentul de față, nu are nevoie de o criză politică care se suprapune peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de nimeni de pe o zi pe alta, și care se suprapune pe criza care vine din războaiele pe care le avem, din Golf, din Ucraina și așa mai departe”.

