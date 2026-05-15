A murit fostul selecționer al Stelei. „Unul dintre cei mai respectați antrenori. Drum lin, maestre!”

Fostul antrenor de baschet Dumitru Lecca a murit, vineri, la vârsta de 90 de ani, a anunțat Federația Română de Baschet. A fost tehnician emerit la echipele Academiei Militare, ICED București și Steaua București.

«Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectați antrenori și oameni de baschet ai României, a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă construită în zeci de ani dedicați sportului cu mingea la coș. A fost un excepțional slujitor al baschetului, sportiv de performanță, antrenor al echipelor reprezentative de juniori, tineret și seniori. Antrenor de baschet emerit, Dumitru Lecca a pregătit și echipele Academiei Militare, ICED București și Steaua București. Un caracter puternic, de român de viță nobilă, cu principii la care nu a renunțat nici în pușcăriile comuniste. Recompensat de FR Baschet drept una dintre „Legendele Baschetului”, antrenorul emerit Dumitru Lecca a publicat cărțile „Mingea buclucașă” și „Visul împlinit”. Federația Română de Baschet adresează sincere condoleanțe familiei îndoliate! Drum lin, maestre!», a transmis Federația Română de Baschet pe Facebook.

În urmă cu doi ani, Dumitru Lecca și-a lansat, la Onești, volumul autobiografic „Vis împlinit”, în care a rememorat marile momente ale carierei de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc, scrie Prosport.

Aceasta este a doua carte de amintiri și opinii din domeniul acestui sport pe care l-a slujit cu pasiune și devotament. În 2023, acesta și-a șansat și volumul „Mingea buclucașă”, care a apărut la acceași editură Magic Print.

„Baschetul mi-a dat tot”