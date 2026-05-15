A murit fostul selecționer al Stelei. „Unul dintre cei mai respectați antrenori. Drum lin, maestre!”

Fostul antrenor de baschet Dumitru Lecca a murit, vineri, la vârsta de 90 de ani, a anunțat Federația Română de Baschet. A fost tehnician emerit la echipele Academiei Militare, ICED București și Steaua București.
«Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectați antrenori și oameni de baschet ai României, a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă construită în zeci de ani dedicați sportului cu mingea la coș. A fost un excepțional slujitor al baschetului, sportiv de performanță, antrenor al echipelor reprezentative de juniori, tineret și seniori. Antrenor de baschet emerit, Dumitru Lecca a pregătit și echipele Academiei Militare, ICED București și Steaua București. Un caracter puternic, de român de viță nobilă, cu principii la care nu a renunțat nici în pușcăriile comuniste. Recompensat de FR Baschet drept una dintre „Legendele Baschetului”, antrenorul emerit Dumitru Lecca a publicat cărțile „Mingea buclucașă” și „Visul împlinit”. Federația Română de Baschet adresează sincere condoleanțe familiei îndoliate! Drum lin, maestre!», a transmis Federația Română de Baschet pe Facebook.
În urmă cu doi ani, Dumitru Lecca și-a lansat, la Onești, volumul autobiografic „Vis împlinit”, în care a rememorat marile momente ale carierei de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc, scrie Prosport.
Aceasta este a doua carte de amintiri și opinii din domeniul acestui sport pe care l-a slujit cu pasiune și devotament. În 2023, acesta și-a șansat și volumul „Mingea buclucașă”, care a apărut la acceași editură Magic Print.
„Baschetul mi-a dat tot. Mi-a dat, să mă laud, un renume. Ajungând antrenor emerit, am avut și plăcerea acum câteva luni, la lansarea cărții de la Federația Română de Baschet, să mi se acorde un premiu pentru întreaga carieră. Am o medalie pentru întreaga carieră.Baschetul mi-a dat notorietate, am avut șansa să cunosc, după 1990, să cunosc foarte multă lume din baschetul european, am fost un bun prieten cu președintele Federației Mondiale de Baschet, cunoscut antrenor francez, mulți prieteni prin Italia, datorită cărora am fost invitat la concursuri și școli de baschet. Nu sunt mare colecționar de premii, dar în Italia, la un curs, am primit premiul pentru cel mai bun antrenor străin, în condițiile în care am predat acolo alături de doi antrenori din NBA, patru dintre cei mai buni antrenori italieni, un francez, un neamț, un sârb. Am avut bucuria că în România am antrenat toate echipele naționale de la juniori la seniori. Cum să vă spun… profesional, nu cred că puteam mai mult de atât”, a declarat Dumitru Lecca, pentru insociety.ro.