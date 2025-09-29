Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe social-media în care a felicitat cetățenii Republicii Moldova și pe președintele Maia Sandu, „pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării”.

„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră.

Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi.

Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia Sandu pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările.

România va continua să fie alături de Republica Moldova”, a scris Nicușor Dan pe contul de Facebook.