Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan mizează pe imaginea Rodicăi Coposu pentru a justifica grupări anticomuniste bănuite de fascism? Sora politicianului decorată post-mortem

Nicușor Dan mizează pe imaginea Rodicăi Coposu pentru a justifica grupări anticomuniste bănuite de fascism? Sora politicianului decorată post-mortem

Ruxandra Radulescu
03 sept. 2025, 12:29, Actualitate
Nicușor Dan mizează pe imaginea Rodicăi Coposu pentru a justifica grupări anticomuniste bănuite de fascism? Sora politicianului decorată post-mortem

Președintele României, Nicușor Dan, i-a conferit post-mortem Rodicăi Coposu, sora marelui lider anticomunist, Corneliu Coposu, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. În luna iulie, Nicușor Dan a precizat că susține rezistența anticomunistă din munții Făgăraș, organizație cunoscută și pentru tendințele legionare, după ce a atacat la Curtea Constituțională legea care vizează interzicerea organizațiilor cu caracter fascist, legional, rasist sau xenofob. 

„În semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru contribuția deosebită la consolidarea valorilor democratice și la cultivarea spiritului civic în rândul tinerei generații”, transmite Administrația Prezidențială în ordinul în care anunță decorarea.

Corneliu Coposu, liderul partidului Țărănist și-a petrecut 17 ani din viață în temnițele comuniste, și a condamnat atât atrocitățile comunismului, cât mișcarea legionară. Surorile acestuia, Rodica Coposu și Flavia Bălescu-Coposu, au decis în iulie 1996 să înființeze Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor care a decedat cu un an înainte.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.

„Pentru familie, ea a devenit stâlpul siguranței. Și-a dedicat întreaga capacitate materială și spirituală pentru folosul familiei și al tuturor celor care i-au cerut sprijinul. Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie”, o descria sora sa, Flavia Bălescu Coposu.

Nicușor Dan susține rezistența anticomunistă din munții Făgăraș și vrea relaxarea legii împotriva organizațiilor legionare

În luna iulie, președintele Nicușor Dan a făcut un gest care i-a șocat pe votanții săi și anume a atacat la Curtea Constituțională legea care vizează interzicerea organizațiilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, deoarece consideră legitim ”să faci o organizație care să promoveze rezistența anticomunistă din munții Făgăraș” chiar dacă în rândul acesteia sunt persoane care au făcut parte din mișcarea legionară.

”Dacă ne uităm la conținutul legii, o să vedeți că sunt niște chestiuni extrem de neclare. În Făgăraș există o asociație. care se ocupă de promovarea rezistenței din munții Făgăraș. Între membrii rezistenței sunt câteva persoane care în trecut au făcut parte din mișcarea legionară. Această asociație are sau nu caracter legionare, pentru că legea nu ne spune.

Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu. Eu cred că e legitim să faci o organizație care să promoveze rezistența anticomunistă din munții Făgăraș. Legea trebuie să fie foarte clară”, a declarat președintele Dan.

Mediafax
Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă?
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Scandal după ce Năstase și Dăncilă s-au fotografiat cu Putin și Kim. Reacția MAE: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Digi24
EXCLUSIV Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de Putin, Xi și Kim
Cancan.ro
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: 'Sper să găsim o soluție pentru că…
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Când vor fi virate pensiile pe card în luna septembrie 2025
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Evz.ro
Cum au plănuit sindicaliștii din Învățământ să-și bată joc de copii
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
O fostă concurentă din Casa Iubirii, declarații BOMBĂ despre relația cu Ahmed. Ce a scos la iveală te va lăsa fără cuvinte: "Îmi pare rău dacă sunteți dezamăgiți de ce urmează să zic". Adevărul pe care l-a ascuns mult timp
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Surprinzător de mulți bărbați mor pentru că refuză să meargă la medic
ACTUALITATE Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce riscuri neștiute pentru sănătate există
12:21
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce riscuri neștiute pentru sănătate există
POLITICĂ Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”
12:12
Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie”
VIDEO ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului
12:07
ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului
ACTUALITATE Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului”
12:00
Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului”
ACTUALITATE 11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR
11:48
11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR
ACTUALITATE Șocul vieții trăit de o viitoare MĂMICĂ. Ce se ascundea în pântecele ei la 34 de săptămâni de sarcină. Medicii au rămas fără cuvinte
11:47
Șocul vieții trăit de o viitoare MĂMICĂ. Ce se ascundea în pântecele ei la 34 de săptămâni de sarcină. Medicii au rămas fără cuvinte