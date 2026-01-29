Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan se consultă cu alte țări să vadă dacă intră în Consiliul Păcii al lui Trump: „Am intrat într-un proces de consultare / Va dura săptămâni sau chiar luni

29 ian. 2026, 21:51, Actualitate
„Ce facem cu Board of Peace”, a fost întrebat Nicușor Dan la Digi 24. El spune că „este o invitatie care ne onorează, principalul sau obiectiv este stabilizarea situatiei in Gaza”.

„Modul în care carta inițială a acestui mecanism a fost redactată a ridicat niște probleme. Imediat ce am primit-o, am început să ne consultăm și acum am intrat cu toții într-un proces bilateral și consultativ de negociere a acestei carte, astfel încât ea să fie compatibilă cu alte carte și cu constituțiile acestor țări. Este un proces care va dura săptămâni sau chiar luni. Suntem onorați de invitație și ne dorim să facem parte dintr-un mecanism care să stabilizeze regiunea Orientului Mijlociu. Dar nu ne dorim ca, semnând un astfel de acord, să încălcăm alte tratate”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a fost întrebat și cum se simte, în ce privește cazul crimei din Cenei.

„Este ceva absolut regretabil, acum însă, dacă punem context, vedem ca România nu e singulara, e un fenomen, sunt două probleme genereale: drogurile si înstrăinarea sau lipsa de apartenenta la o comunitate sau lipsa de contact: parinti-copii” .

