Prezent în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PSD Victor Ponta a ironizat capacitatea de reacție a autorităților în perspectiva unui eventual conflict cu Iranul. Primul vizat de fostul premier este analistul militar al Antenei 3, Radu Tudor, faimos pentru ”predicțiile” sale deseori eronate cu privire la războiul din Ucraina.

În aceeași intervenție, transmisă live din studioul Gândul, politicianul a comentat și pe tema controversatului parteneriat strategic semnat de România, săptămâna trecută, cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. Victor Ponta apreciază că România s-a pripit dând Ucrainei sistemul său Patriot. Pe de altă parte însă, fostul lider social-democrat a declarat ironic că nu își face griji în cazul unui atac armat, mai ales că se bazează pe abilitățile analistului militar Radu Tudor de la Antena 3, cu care întâmplător este vecin.

Ponta: Să mai ieși să minți zi de zi, crește capacitatea de apărare… Băi, nu crește nicio capacitate de apărare că nu-s de apărare. Dacă luai Patriots alea, pe care le-am dat Ucrainei, apropo și nu le-am mai luat în România…

Cristache: Cum, ne-a zis Radu Tudor că ne-a donat Finlanda și nu mai știu cine niște bani și cumpărăm altele.

Ponta: Poate i-a dat lui Radu, e bine că suntem vecini acolo în bloc și mă apără și pe mine Radu cu rachetele.

Cristache: Și-a pus pe bloc.

Ponta: Poate are el o rachetă Patriot.

Ponta: Radu mă apără și pe mine

Cristache: Are un mini-ansamblu pe balcon.

Ponta: A, e bine că mă apără și pe mine, suntem pe scară, e OK. În România nu s-a dat…

Cristache: Stați cu Radu pe aceeași scară?

Ponta: Sigur, clar sunt protejat.

Cristache: De-asta v-ați mutat, sper, de acolo.

Ponta: De aia sunt protejat.

