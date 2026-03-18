NATO trimite încă un sistem de apărare Patriot în Turcia, după ce trei rachete iraniene au pătruns în spațiul său aerian. Ce baze militare încearcă Alianța să protejeze

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat, miercuri, că, din cauza riscurilor de securitate crescânde din regiune, măsurile de apărare aeriană și antirachetă ale țării au fost consolidate. Astfel, NATO va desfășura încă un sistem de apărare aeriană Patriot, în provincia Adana din sud, de această dată, la baza militară Incirlik, mai exact, care găzduiește forțe americane.

Adana găzduiește baza aeriană Incirlik din Turcia, unde se află personal din Statele Unite, Qatar, Spania și Polonia, precum și trupe turcești.

„Pe lângă măsurile luate la nivel național pentru a asigura securitatea spațiului nostru aerian și a cetățenilor noștri, un alt sistem Patriot, comandat de Comandamentul Aerian Aliat din Ramstein/Germania, este desfășurat în Adana, pe lângă sistemul Patriot spaniol existent, staționat acolo”, a declarat ministerul.

Acest lucru are loc după ce, de la începutul conflictului din Orient, trei rachete balistice au fost lansate spre teritoriul turc din Iran.

Ultimul incident de acest gen a avut loc, vinerea trecută, când Iranul a lansat o a treia rachetă balistică către baza aeriană Incirlik. Racheta a fost interceptată de sistemele de apărare antiaeriană ale NATO.

Turcia a anunțat, pe 10 martie, că un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfășurat în centrul țării, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran în spațiul aerian turc.

„Un sistem Patriot pentru protejarea spațiului nostru aerian este instalat în Malatya”, o provincie din Anatolia de Est, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat. Regiunea găzduiește baza aeriană americană Kurecik, care dispune de un radar de avertizare timpurie capabil să detecteze lansarea rachetelor iraniene.

