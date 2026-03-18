NATO trimite încă un sistem de apărare Patriot în Turcia, după ce trei rachete iraniene au pătruns în spațiul său aerian. Ce baze militare încearcă Alianța să protejeze

18 mart. 2026, 12:55, Știri externe
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat, miercuri, că, din cauza riscurilor de securitate crescânde din regiune, măsurile de apărare aeriană și antirachetă ale țării au fost consolidate. Astfel, NATO va desfășura încă un sistem de apărare aeriană Patriot, în provincia Adana din sud, de această dată, la baza militară Incirlik, mai exact, care găzduiește forțe americane.

Adana găzduiește baza aeriană Incirlik din Turcia, unde se află personal din Statele Unite, Qatar, Spania și Polonia, precum și trupe turcești.

„Pe lângă măsurile luate la nivel național pentru a asigura securitatea spațiului nostru aerian și a cetățenilor noștri, un alt sistem Patriot, comandat de Comandamentul Aerian Aliat din Ramstein/Germania, este desfășurat în Adana, pe lângă sistemul Patriot spaniol existent, staționat acolo”, a declarat ministerul.

Acest lucru are loc după ce, de la începutul conflictului din Orient, trei rachete balistice au fost lansate spre teritoriul turc din Iran.

Ultimul incident de acest gen a avut loc, vinerea trecută, când Iranul a lansat o a treia rachetă balistică către baza aeriană Incirlik. Racheta a fost interceptată de sistemele de apărare antiaeriană ale NATO.

Turcia a anunțat, pe 10 martie, că un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfășurat în centrul țării, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran în spațiul aerian turc.

„Un sistem Patriot pentru protejarea spațiului nostru aerian este instalat în Malatya”, o provincie din Anatolia de Est, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat. Regiunea găzduiește baza aeriană americană Kurecik, care dispune de un radar de avertizare timpurie capabil să detecteze lansarea rachetelor iraniene.

 

Alertă la baza Incirlik din Turcia: O a treia rachetă balistică a fost interceptată de sistemele de apărare ale NATO

Președintele Turciei cere încetarea războiului din Iran, înainte ca întregul Orient Mijlociu să fie „aruncat în flăcări”. „Vrem să readucem părțile la masa negocierilor”

RĂZBOI Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene
13:20
Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene
FLASH NEWS Israel elimină un alt lider important din Iran. Ministrul apărării israelian spune că l-a eliminat pe șeful serviciilor secrete, Esmaeil Khatib
12:46
Israel elimină un alt lider important din Iran. Ministrul apărării israelian spune că l-a eliminat pe șeful serviciilor secrete, Esmaeil Khatib
FLASH NEWS Cum răspunde Cuba amenințărilor lui Trump. Marco Rubio neagă că Statele Unite ar încerca să-l înlăture de la putere pe președintele Díaz-Canel
12:07
Cum răspunde Cuba amenințărilor lui Trump. Marco Rubio neagă că Statele Unite ar încerca să-l înlăture de la putere pe președintele Díaz-Canel
ECONOMIE De ce motorina este mult mai afectată decât benzina de războiul din Iran
11:50
De ce motorina este mult mai afectată decât benzina de războiul din Iran
APĂRARE Estonia, deschisă să trimită forțe militare în Strâmtoarea Ormuz, la chemarea lui Trump. Condiția esențială pusă Statelor Unite
11:46
Estonia, deschisă să trimită forțe militare în Strâmtoarea Ormuz, la chemarea lui Trump. Condiția esențială pusă Statelor Unite
FLASH NEWS Grevă în Catalonia: mii de profesori ies din nou în stradă și blochează principalele autostrăzi. Ce nemulțumiri au angajații din educație
11:14
Grevă în Catalonia: mii de profesori ies din nou în stradă și blochează principalele autostrăzi. Ce nemulțumiri au angajații din educație
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Digi24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Click
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Dependența de Inteligența Artificială ne poate afecta abilitățile cognitive, avertizează experții
SPORT Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
13:56
Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
HOROSCOP Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
13:40
Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
FLASH NEWS Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”
13:31
Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”
VIDEO Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
13:16
Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
SCANDAL De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
13:15
De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
UTILE Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?
13:05
Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?

