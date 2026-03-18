Orașul din România în care sălile de jocuri vor dispărea până în 2028. Locuitorii au cerut primăriei să le desființeze

Jocurile de noroc, o mai mare problemă pe zi ce trece. La Tecuci, a fost stabilit un record negativ. Sălile de noroc s-au înmulțit îngrijorător în ultimii ani. Potrivit unui calcul, există un aparat de păcănele la 161 de locuitori, a anunțat Info Plus.

În urma unei Ordonanță de urgență modificată de Guvern, s-a introdus obligația operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia îți desfășoară activitatea.

Jocurile de noroc, o problemă serioasă în Tecuci

Foarte mulți locuitori cer închiderea acestor săli de noroc, acuzând că „au luat minți și au distrus familii”.

Un profesor din Tecuci a declarat că a câștigat, prin prisma acestor jocuri de noroc, o garsonieră în care locuiește acum. Însă, prețul plătit a fost chiar apartamentul în care obișnuia să stea

„Locuiesc într-o garsonieră câștigată la pariuri. Am câștigat o garsonieră, dar cred că am pierdut un apartament. Am dat cu pumnul în masă, am fost supărat. Cu greu am predat la școală pentru că eram obosit din cauza pariurilor, dar este greu. Doar psihologul ți le poate scoate din cap”, a spus un profesor, conform Info Plus.

Reprezentanții primăriei anunță închiderea definitivă a acestora începând cu anul 2028

În ultimul an au fost date 294 de licențe pentru aparate de joc, iar o sală poate avea maximum 10, a mai anunțat sursa menționată mai sus. Pe strada Gheorghe Petrașcu, în 100 de metri, sunt amplasate șase săli de jocuri de noroc, iar niciuna nu se plânge de lipsa clienților.

Locuitorii din Tecuci se mai plâng și de faptul că sunt prea multe săli de jocuri de noroc și mai deloc farmacii.

Reprezentanții primăriilor au în plan ca în următorii doi ani, sălile de jocuri de noroc să fie eliminate complet. Măsurile vor fi puse în dezbatere publică și apoi votate în consiliul local.

„În acest an nu vor mai avea voie să funcționeze în mai puțin de 200 de metri de o unitate de învățământ. Începând cu anul următor, nu vor mai putea funcționa în zona centrală și la parterul blocurilor. Începând cu 2028, ele nu vor mai mai putea funcționa în oraș, ci doar în afara orașului, la cel puțin 200 de metri de cea mai apropiată locuință”.

