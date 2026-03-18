Prima pagină » Actualitate » Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?

18 mart. 2026, 13:05, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Facebook

Când vine vorba de înlocuirea anvelopelor, mulți șoferi se confruntă cu aceeași întrebare: dacă se schimbă doar două anvelope, pe ce punte ar trebui montate cele noi. Mărcile de top din sector sunt de acord că anvelopele noi ar trebui montate pe puntea spate a vehiculului, indiferent dacă acesta este cu tracțiune față, tracțiune spate sau tracțiune integrală.

Această recomandare nu se bazează pe preferințe arbitrare, ci mai degrabă pe criterii de stabilitate dinamică a vehiculului.

De ce contează mai mult puntea spate

  • Stabilitatea mașinii în timpul mersului, și cu atât mai mult în condiții adverse, este strâns legată de comportamentul punții spate.
  • Dacă cele mai uzate anvelope sunt pe spate, probabilitatea ca vehiculul să piardă tracțiunea pe acea punte crește, ceea ce poate duce la derapaje neașteptate din spate (supravirare).
  • Acest fenomen este deosebit de periculos pe suprafețe umede sau alunecoase și poate face mașina dificil de controlat, chiar și pentru șoferii experimentați.

Montarea de anvelope noi pe puntea spate ajută la menținerea unei tracțiuni și a unei stabilități mai uniforme între punți, reducând probabilitatea virajelor bruște. Acest lucru se traduce printr-o siguranță sporită, în special în timpul frânării de urgență sau al manevrelor de evitare.

Mituri și realitate

Este obișnuit să auzim că anvelopele noi ar trebui să fie montate pe față pentru a maximiza tracțiunea, dar această convingere nu ia în considerare faptul că anvelopele din spate acționează ca un stabilizator pentru vehicul.

Deși o anvelopă nouă pe față ar putea îmbunătăți aderența inițială, dacă anvelopele din spate sunt foarte uzate, riscul de a pierde controlul crește. Pentru mulți experți în dinamica vehiculelor, menținerea celei mai bune aderențe pe anvelopele din spate este esențială pentru a evita derapajele periculoase.

Sfaturi suplimentare pentru siguranță sporită

Pe lângă respectarea instrucțiunilor recomandate la montarea anvelopelor noi, este important să luați în considerare și alți factori care influențează siguranța.

  • Inspecția regulată a adâncimii benzii de rulare: Mențineți adâncimea benzii de rulare în limitele legale și tehnice.
  • Presiunea corectă a anvelopelor: Verificați periodic dacă presiunea corespunde specificațiilor producătorului vehiculului.
  • Echilibrarea și alinierea: Asigurați-vă că roțile sunt echilibrate și aliniate corespunzător pentru a preveni uzura neuniformă.
  • Respectarea recomandărilor producătorilor și specialiștilor este esențială pentru a garanta siguranța și performanța corespunzătoare a anvelopelor.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe