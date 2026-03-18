Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?

Când vine vorba de înlocuirea anvelopelor, mulți șoferi se confruntă cu aceeași întrebare: dacă se schimbă doar două anvelope, pe ce punte ar trebui montate cele noi. Mărcile de top din sector sunt de acord că anvelopele noi ar trebui montate pe puntea spate a vehiculului, indiferent dacă acesta este cu tracțiune față, tracțiune spate sau tracțiune integrală.
Această recomandare nu se bazează pe preferințe arbitrare, ci mai degrabă pe criterii de stabilitate dinamică a vehiculului.
Montarea de anvelope noi pe puntea spate ajută la menținerea unei tracțiuni și a unei stabilități mai uniforme între punți, reducând probabilitatea virajelor bruște. Acest lucru se traduce printr-o siguranță sporită, în special în timpul frânării de urgență sau al manevrelor de evitare.
Este obișnuit să auzim că anvelopele noi ar trebui să fie montate pe față pentru a maximiza tracțiunea, dar această convingere nu ia în considerare faptul că anvelopele din spate acționează ca un stabilizator pentru vehicul.
Deși o anvelopă nouă pe față ar putea îmbunătăți aderența inițială, dacă anvelopele din spate sunt foarte uzate, riscul de a pierde controlul crește. Pentru mulți experți în dinamica vehiculelor, menținerea celei mai bune aderențe pe anvelopele din spate este esențială pentru a evita derapajele periculoase.
Pe lângă respectarea instrucțiunilor recomandate la montarea anvelopelor noi, este important să luați în considerare și alți factori care influențează siguranța.
