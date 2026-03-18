Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero

Doi polițiști aflați în misiune au ajuns la spital după ce mașina lor a fost lovită de un alt autoturism în trafic. Impactul s-a produs seara trecută pe o șosea intești circulată din Suceava.

Autospecial a poliția avea pornite semnalele sonore și luminoase atunci când a fost izbită puternic de o altă mașină. Șoferul acestei a schimbat direcția de mers fără să se asigure și să acorde prioritate. Cei doi polițiști, împreună cu pasagerul lor civil, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, publică KanalD.

Șoferii celor două autoturisme au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul este negativ. Oamenii legii au deschis o anchetă.

