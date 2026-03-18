Revoltă la Universitatea din București. Profesorii intră în grevă japoneză și amenință cu acțiuni în instanță. Ce nemulțumiri au cadrele didactice

Cadrele didactice de la Universitatea București au declanșat miercuri, 18 martie, o grevă japoneză în semn de protest față de noile reguli de funcționare a programelor de studii. Profesorii acuză conducerea instituției că tratează educația ca pe o afacere și că pune în pericol existența unor specializări unice în România.

Conflictul a izbucnit după ce Consiliul de Administrație a impus praguri minime de studenți pentru ca o grupă să poată funcționa. Programele care nu ating acest cifre sau care au o rată mare de abandon sunt clasificate drept „programe cu risc” și pot fi supuse desființării. Profesorii avertizează că această viziune bazată pe profit lovește direct în specializările dedicate minorităților, cum ar fi limbile romani, maghiară, ebraică, ucraineană sau sârbă.

Profesorii critică și regula care interzice a doua sesiune de admitere dacă nu s-au ocupat deja 66% din locuri în prima etapă. Dacă conducerea universității nu va retrage aceste măsuri, cadrele didactice anunță că vor trece la acțiuni în instanță. Aceștia susțin că rolul unei universități publice este să asigure diversitatea culturală, chiar și pentru domeniile de nișă care nu sunt rentabile din punct de vedere economic.

