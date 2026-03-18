De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23"

De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”

18 mart. 2026, 13:15, Actualitate

Amendamentul PSD pentru acordarea unui ajutor unic pensionarilor a fost supus votului miercuri în ședința comisiilor reunite de buget și a primit sprijinul parlamentarilor UDMR și PACE. Totuși, nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi adoptat, deoarece parlamentarii AUR, deși prezenți, nu au votat. Pentru amendament au votat 23 de parlamentari, 19 au votat împotrivă, unul s-a abținut, iar opt parlamentari prezenți (de la AUR) nu și-au exprimat votul. Parlamentarii PSD au reclamat procedura și au părăsit sala, iar, ulterior, Daniel Zamfir și-a spus nemulțumirile.

Scandal în Parlament. PSD a prăsit dezbaterile pe buget. Daniel Zamfir a explicat motivul

Senatorul Zamfir a declarat că, din punctul său de vedere, regulamentul nu au fost respectat pentru că, spune el, abținerile în ceea ce privește votul nu pot fi considerate răspunsuri de ”nu”.

”Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23. Am ieșit pentru că președintele comisiei refuza să supună la vot propunerea noastră.

Acest amendament care privește sprijinirea persoanelor cu nevoi a obținut 29 de voturi. 29 de voturi a obținut amendamentul, 23 au fost cei împotrivă, 29 este mai mare decât 23, au fost 23 pentru și restul abțineri; alea 8 care n-au votat nu există.

Dacă tu nu îți exprimi un vot, el nu poate fi contabilizat undeva. Aici vorbim de a-i ajuta pe niște oameni. Până una-alta, eu vă spun ce trebuie să facem. Eu cred în momentul ăsta că regulamentul trebuie respectat și votul trebuie respectat. Votul înseamnă: 23% au fost pentru, 19 împotrivă, nu știu dacă din 51 sau nu”, a declarat Daniel Zamfir, după ce PSD a părăsit sala.

