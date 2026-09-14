Nicuşor Dan transmite, din Baza Aeriană din Laponia, că România va trece de la aeronave F16 la F35 în anii ce vor urma

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat Flotila Aeriană din Laponia, în marja Summitului European pentru Arctica.

„Am văzut ce înseamnă să păzești flancul nordic al NATO în fiecare zi”, scrie luni şeful statului român pe X .

„Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la capetele opuse ale aceluiași flanc, dar drumurile noastre converg. Această bază este locul unde prinde contur capacitatea Finlandei de a opera aeronave F-35. România parcurge același drum, urmând să treacă de la F-16 la F-35 în anii ce vor urma.

Avem multe de învățat unii de la alții – în ceea ce privește instruirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială. România este pregătită să aprofundeze această cooperare.

Capacitatea aeriană este una dintre cele mai clare dovezi ale solidarității europene și aliate, din zona arctică până la Marea Neagră”, mai transmite Nicuşor Dan.