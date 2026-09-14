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PSD acuză Executivul demis al lui Bolojan că intenționează să-și mențină interimatul cât mai mult timp. PSD nu va susține un guvern tehnocrat

PSD acuză Executivul demis al lui Bolojan că intenționează să-și mențină interimatul cât mai mult timp. PSD nu va susține un guvern tehnocrat
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Propunerea lui Ilie Bolojan de a fi numit un guvern tehnocrat nu reprezintă mai mult decât o strategie politică, o „perdea de fum”, explică Partidul Social Democrat, care acuză actualul Executiv că dorește ca situația să rămână blocată cât mai mult timp, fără a avea interesul pentru găsirea unei soluții fezabile.

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„Anunțul lui Bolojan e doar o strategie, o perdea de fum. Ei nu vor real ceva, vor să țină situația blocată cât mai mult.
Real puteau să susțină tehnocrat acum trei luni, nu era bun Tomac, căutam altul”, au declarat pentru Gândul surse din PSD.

La rândul său, senatorul PSD Daniel Zamfir susține că Bolojan intenționează să tragă de timp și nu dorește să plece la Palatul Victoria.

„E limpede că Ilie Bolojan nu dorește să instaleze un guvern și găsește orice prilej să tragă de timp, să nu găsească aceatsă soluție democratică pentru instalarea unui guvern. (…) „Partidul Social Democrat s-a exprimat cât se poate de clar: dorește un guvern politic, fie un prim-ministru desemnat din partea Partidului Social Democrat, fie un alt prim-ministru, dar componența guvernului să fie una politică, în jurul Partidului Social Democrat”, a transmis Zamfir.

Ce variante de guvern sprijină PSD

Social-democrații au transmis că nu vor sprijini un eventual guvern tehnocrat și optează pentru o variantă de guvern politic, format în jurul PSD.

„Noi nu susținem guvern tehnocrat, ori minoritar PSD, ori guvern în jurul PSD, putem susține Nazare, dar cu miniștri de la PSD.”

PSD se așteaptă ca un premier să fie desemnat în zilele următoare.

„Săptămâna aceasta cred că va face desemnarea.”

În același timp, social-democrații susțin că o eventuală rectificare bugetară nu ar trebui realizată prin Parlament și argumentează că o asemenea procedură ar putea genera „haos”.

„Rectificarea nu se poate face în Parlament, ar ieși un haos”, au transmis social-democrații.

Bolojan a afirmat că viitorul Executiv ar trebui să se ocupe în principal de rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor legate de PNRR și pregătirea bugetului pentru 2027, iar direcția de redresare convenită cu partenerii și finanțatorii internaționali trebuie menținută.

Daniel Zamfir a transmis că, în opinia sa, cea mai potrivită variantă de premier ar fi o numire politică și nu un premier tehnocrat.

„Eu nu am încredere, sub nicio formă, că această propunere (n.r. de guvern tehnocrat) este una sinceră, onestă, care se dorește să schimbe situația. (…) Cred că cea mai bună variantă este numirea unui prim-ministru politic, PSD”, a declarat senatorul Daniel Zamfir.

PSD crede că Luca Niculescu, numele propus de Nicușor Dan, nu a fost nici măcar întrebat dacă dorește să devină premier

PSD critică comunicarea deficitară de la vârful țării și afirmă că Luca Niculescu, diplomatul despre care Nicușor Dan afirma că ar fi o variantă de premier, nu a fost întrebat dacă este de acord să ocupe funcția și subliniază, totodată, reacția lui Niculescu, despre care social-democrații susțin că „s-a fâsâit”.

„Luca Niculescu s-a fâsâit, nici nu știu dacă el a fost întrebat.”

PSD critică și modul în care au fost purtate negocierile politice din ultimele zile. Social-democrații afirmă că i-au cerut lui Ilie Bolojan să existe o înțelegere înainte de formarea noului Executiv, astfel încât partidul să nu fie pus în situația de a fi atras succesiv în diferite formule de majoritate parlamentară.

„Eu i-am transmis lui Ilie să avem o înțelegere până se face guvernul, să nu fim jucați pe rând de AUR, să își facă majorități cu noi sau cu ei și să își împingă agenda. Nu a vrut.”

PSD, atac subtil la adresa suveraniștilor

PSD mai afirmă, pe scurt, că susținerea partidelor suveraniste nu poate fi luată în calcul și mai transmite că social-democrații nu se pot baza pe votul lor.

„Pe parlamentarii lui Șoșoacă sau cei suveraniști nici în dimineața votului nu te poți baza pe ei”, potrivit PSD.

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