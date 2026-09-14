Un muncitor român care lucrează în Gibraltar încearcă să își refacă situația financiară după o perioadă dificilă și spune că, pentru a putea rămâne la muncă, a avut nevoie de sprijinul familiei și de un loc de muncă printr-o firmă din Spania. Bogdan a povestit în emisiune că locuiește momentan la sora sa și că își caută o locuință cu chirie. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

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A ajuns în Spania cu ajutorul fratelui său

Bogdan spune că încă îi este greu să își revină după perioada dificilă prin care a trecut. Fratele său l-a ajutat să ajungă în Spania, iar pentru a putea continua să muncească în Gibraltar a găsit un loc de muncă printr-o firmă din Spania.

„Eu am venit aici unde sunt acum. Mi-a cumpărat fratele meu biletul ca să pot să vin aici. Sunt în Spania, dar lucrez în Gibraltar acum” , spune Bogdan Dinu

Dinu explică soluția prin care a reușit să rămână la muncă în Gibraltar Bogdan spune că, fără această soluție, ar fi trebuit să se întoarcă în România. Prioritatea lui este să își păstreze locul de muncă și să își refacă treptat situația financiară.

„În Gibraltar, dacă nu ai reședință în Spania, nu mai poți să muncești. Eu, neavând reședință, am găsit pe cineva cu firmă în Spania și am putut să mă angajez acolo. Și doar așa am putut să rămân aici. Pentru că, dacă nu rămâneam la locul ăsta, eram nevoit să mă întorc înapoi în țară” , afirmă Dinu.