Mihai Fifor îl desființează pe Ilie Bolojan: ”Cel mai toxic premier pe care l-a avut România în anii de după 1989. Du-te! Lasă-ne!”

Mihai Fifor lansează un atac extrem de dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a sărăcit populația, a afectat coeziunea socială și menține România într-o stare de provizorat politic. Social-democratul îi cere direct șefului Guvernului să plece și invocă inclusiv riscul deteriorării ratingului de țară.

Social-democratul îl numește pe Bolojan ”cel mai toxic premier pe care l-a avut România în anii de după 1989” și susține că politicile acestuia au avut consecințe grave asupra nivelului de trai și asupra societății.

”AJUNGE, ILIE! Cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie tupeul, nerușinarea, cinismul și lipsa de scrupule ale acestui individ – cel mai toxic premier pe care l-a avut România în anii de după 1989. După ce a dus țara în cap, după ce i-a sărăcit pe români, după ce a făcut praf orice urmă de coeziune socială, vulnerabilizând o țară aflată la granița unui război, Bolojan își continuă liniștit delirul.

Până unde vrei să mergi, Ilie? Cât mai vrei să distrugi? Până când? Până ne vezi, peste două săptămâni, în „junk”? Pohta ce-ai pohtit, Ilie? Să mă ierte Voievodul pentru asemenea comparație deplasată… Știm, Ilie. Ai demonstrat în anul ăsta și jumătate. Pentru tine, țara asta și românii nu înseamnă nimic. Sunt simple cifre. Atât. Nu vieți. Nu destine. Nu speranțe distruse de obsesia ta pentru putere. Știm. Ai demonstrat-o”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Mihai Fifor: ”Agenda ta nu are nimic de-a face cu țara asta”

Mihai Fifor critică și declarațiile premierului privind necesitatea unei rectificări bugetare, pregătirea bugetului pentru 2027, riscul de rating și nevoia unui guvern cu puteri depline.

”Agenda ta nu are nimic de-a face cu țara asta. Are de-a face cu toți cei mufați la cercul puterii de la Victoria. Știm. O știu românii. O simt în fiecare zi trăită în zodia Bolojan. Iar acum vii și ne vorbești despre „costurile iresponsabilității” altora. Despre rectificarea bugetară despre care chiar tu spui că este absolut necesară. Despre bugetul pentru 2027 care trebuie pregătit. Despre riscul de rating.

Despre nevoia unui guvern cu puteri depline. Exact lucrurile despre care noi vorbim de luni întregi! Și atunci întrebarea este cât se poate de simplă: dacă România are atât de urgent nevoie de toate acestea, de ce continui să ții țara captivă acestui provizorat? Dar oprește-te! Du-te! Lasă-ne! Ajunge!”, a mai precizat politicianul.

Finalul mesajului este la fel de dur, spunând că premierul interimar nu ar trebui să mai vorbească despre dificultățile prin care trece România, susținând că populația le resimte deja.

”Și măcar nu ne mai sfida cu astfel de texte imposibil de digerat de un om cât de cât întreg la cap. Nu ne mai explica tu cât de rău îi este României. Românii știu. Le-ai arătat în fiecare zi. Ajunge, Ilie! Ne vor trebui ani ca să reparăm în urma ta și a partenerilor tăi la jaf”, și-a încheiat Mihai Fifor postarea.