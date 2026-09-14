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Cum a fost prima zi la Rahova pentru bucureșteanul închis în locul unui hoț: „Condițiile erau groaznice. Ploșnițe, căldură, apă cu rația”

Alexandra Anton Marinescu
Cum a fost prima zi la Rahova pentru bucureșteanul închis în locul unui hoț: „Condițiile erau groaznice. Ploșnițe, căldură, apă cu rația”
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Bogdan Dinu, bucureșteanul care a ajuns la Penitenciarul Rahova după ce un alt bărbat îi folosise identitatea, a povestit la „Martorii” cum au fost primele zile petrecute în detenție. Invitatul lui Andrei Dumitrescu spune că a fost introdus într-o cameră de carantină alături de alți șase deținuți. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Cazul său a devenit public după ce s-a stabilit că fusese închis aproape o lună pentru o faptă comisă de o altă persoană. Potrivit informațiilor din dosar, bărbatul care comisese furtul furnizase polițiștilor datele de identitate ale lui Bogdan Dinu.

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Bogdan Dinu: „M-au băgat într-o cameră pe secția a doua de carantină”

Andrei Dumitrescu l-a întrebat ce s-a întâmplat după ce a ajuns cu mandatul de executare la Penitenciarul Rahova. Bogdan Dinu spune că a fost preluat la poarta penitenciarului și dus într-o cameră de carantină. În încăpere se aflau aproximativ șapte persoane.

„Da, m-au dus în poartă la Rahova, m-au preluat și m-au băgat într-o cameră pe secția a doua de carantină. O cameră care prevede pregătirea deținutului pentru, știu ei, ce. Am stat în cameră vreo șapte inși.”

Dinu își amintește și câteva dintre persoanele cu care a împărțit camera în primele zile.

„Din ce-mi aduc aminte, un coleg povestea în cameră că pe el l-au luat de prin tomberoane, că era panicat din cauza prafurilor.”

Potrivit lui Bogdan Dinu, alți doi deținuți se cunoșteau dinainte de a ajunge în penitenciar.

„Doi inși erau în cameră, prieteni de afară. Unul a dat declarație despre altul. Nu știu mai exact ce fapte aveau. N-am stat cu criminali.”

„Condițiile de detenție au fost unele groaznice”

Invitatul descrie condițiile din Penitenciarul Rahova drept extrem de dificile. Acesta vorbește despre ploșnițe, temperaturi foarte ridicate și acces limitat la apă.

„Condițiile de detenție au fost unele groaznice.”

El spune că problemele din penitenciare nu reprezintă un subiect nou și că, de-a lungul timpului, au existat numeroase plângeri privind condițiile de detenție.

„Și cred că s-a tot vorbit pe la televizor, s-au tot făcut plângeri pentru condițiile din penitenciare.”

Bogdan Dinu susține că una dintre cele mai mari probleme era prezența ploșnițelor. La acestea se adăugau mâncarea, căldura și numărul mare de persoane aflate în aceeași cameră.

„Nu poți să dormi din cauza ploșnițelor, mâncarea e groaznică, căldura imensă care era în perioada respectivă și atâția inși în cameră, apa cu rația.”

Cazul lui Bogdan Dinu a scos la iveală un șir de erori de identificare. Potrivit informațiilor, adevăratului suspect nu i-au mai fost luate amprentele și nu i-au fost făcute fotografii la momentul reținerii, deoarece datele lui Dinu existau deja în bazele Poliției. O expertiză criminalistică a stabilit ulterior că cei doi bărbați nu erau aceeași persoană. Bogdan Dinu a fost achitat la 18 iunie 2026.

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