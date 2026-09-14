O femeie a ajuns la spital în urma unui accident rutier mai rar produs în Suceava. Un stâlp a fost practic demolat de o mașină care a scăpat de sub control, cei doi pasageri fiind afectați. În urma impactului puternic, stâlpul s-a rupt și a căzut peste autoturism.
Astfel, pe Calea Unirii, în zona Grupului Școlar din municipiul Suceava, o mașină în care se aflau două persoane a fost scăpată de sub control și s-a izbit violent de un stâlp aflat pe marginea șoselei, notează Bucovinatv.
La un moment dat, o mașină i-a lovit puternic din spate. Vehiculul lor a ricoșat în stâlpul de electricitate de pe marginea șoselei. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul s-a prăbușit în scurt timp peste mașina lor. Potrivit salvatorilor ajunși de urgență la fața locului, una dintre victime, o femeie în vîrstă de 45 de ani, a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Acolo medicii au constatat că se afla în afara oricărui pericol.
Cea de-a doua persoană aflată în mașină nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, scrie presa locală. La volanul mașinii se afla soțul femeii rănite.
Cei doi șoferi au fost testați, constatându-se că niciunul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.
La fața locului au intervenit și polițiștii criminaliști, care au efectuat măsurători pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Polițiștii rutieri au dirijat traficul, ambele benzi de coborâre fiind blocate în urma incidentului. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul. Polițiștii au decis să deschidă un dosar de vătămare corporală din culpă.
Calea Unirii este o zonă în care au mai fost consemnate, de-a lungul timpului, numeroase evenimente în care autoturismele au fost implicate în diverse incidente rutiere. Astfel, numeroase mașini au ieșit în decor sau au ajuns în stâlpi, mai scrie presa locală.