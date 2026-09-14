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Criză uriașă a datoriilor guvernamentale, în Europa. România, țara care se împrumută la cele mai mari dobânzi

Criză uriașă a datoriilor guvernamentale, în Europa. România, țara care se împrumută la cele mai mari dobânzi
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Într-o postare pe o rețea de socializare, Petrișor Peiu publică lista statelor europene cu datorii guvernamentale enorme. România se află în top, cu cele mai scumpe împrumuturi, cu 7,22% pe an, dobânda pentru maturitatea de 10 ani, urmată de Polonia și Ungaria. Senatorul AUR spune că Europa se află în pragul unei crize uriașe a datoriilor guvernamentale din cauza dobânzilor foarte mari la care se împrumută statele membre și care sunt imposibil de susținut pe termen mediu.

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România are cele mai scumpe împrumuturi

„Europa se află în pragul unei crize uriașe a datoriilor guvernamentale. Dobânzile catastrofal de mari la care se împrumută statele europene sunt imposibil de susținut pe termen mediu”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.
„România are cele mai scumpe împrumuturi, cu 7,22% pe an dobânda pentru maturitatea de 10 ani. Polonia plătește 6,3%, iar Ungaria 5,6% pentru aceeași maturitate. Italia și Franța plătesc și ele dobânzi de peste 4% pe an pentru a se putea împrumuta, iar Marea Britanie a depășit 5% pe an!
Obligațiunile emise de zona euro au ajuns la o dobândă incredibil de mare, de 3,89% pe an!
Toate aceste dobânzi uriașe sunt un semnal evident că statele europene se împrumută prea mult, mai mult decât pot suporta”, a avertizat senatorul AUR.
Recent, Petrișor Peiu a analizat rezultatul obținut de partidul AfD în Germania și a remarcat că succesul acestuia reprezintă rezultatul politicile promovate în ultimii ani de Uniunea Europeană. El a mai precizat că UE a rămas în urma Statelor Unite și Chinei, în ceea ce privește creșterea economică.
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